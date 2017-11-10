ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NASA показала видео испытаний нового лунного корабля

10.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Анимацию создали специалисты космического центра имени Линдона Джонсона. Тест, ролик которого был опубликован, позволит провести проверку системы эвакуации капсулы с астронавтами.

Orion создается для пилотируемых полетов на Луну и Марс. Его скорость составит более 1,6 тысячи километров в час.

Реальные испытания корабля пройдут только через два года. Его выведет в космос сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System).

Читайте также:

Китайская космическая станция угрожает Европе>>

В Петербурге открылся планетарий с самым большим куполом в мире>>

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) визуализировали испытания лунного корабля Orion. Смотрите на видео, как выглядит летательный аппарат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Памятники природы впервые документально оформили в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика