NASA показала видео испытаний нового лунного корабля

Анимацию создали специалисты космического центра имени Линдона Джонсона. Тест, ролик которого был опубликован, позволит провести проверку системы эвакуации капсулы с астронавтами.

Orion создается для пилотируемых полетов на Луну и Марс. Его скорость составит более 1,6 тысячи километров в час.

Реальные испытания корабля пройдут только через два года. Его выведет в космос сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System).

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