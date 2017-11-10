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NASA показала видео испытаний нового лунного корабля
10.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Анимацию создали специалисты космического центра имени Линдона Джонсона. Тест, ролик которого был опубликован, позволит провести проверку системы эвакуации капсулы с астронавтами.
Orion создается для пилотируемых полетов на Луну и Марс. Его скорость составит более 1,6 тысячи километров в час.
Реальные испытания корабля пройдут только через два года. Его выведет в космос сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System).
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Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) визуализировали испытания лунного корабля Orion. Смотрите на видео, как выглядит летательный аппарат.
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