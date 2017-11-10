Памятники природы впервые документально оформили в Минске

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Первые памятники природы местного значения появились в Минске, сообщили Sputnik в пятницу в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Соответствующее положение закреплено решением Минского городского исполнительного комитета №3451.

Теперь объекты "Дубово-липовый массив "Белая Дача", "Вековая дубрава парка "Курасовщина", "Вековая аллея", "Клены Александровского сквера", "Ясень Александровского сквера", "Липа Губернаторского сада", "Тополь-великан" и "Вековой дуб" объявленыв Минске ботаническими памятниками природы, но местного значения.

Ранее таких объектов, расположенных на территории столицы Беларуси, в списке памятников природы не было.

Согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях" памятником природы считается особо охраняемая территория, где сохраняются уникальные, эталонные и другие ценные природные объекты. Ботаническими являются памятники природы, ценные в научном, эстетическом и экологическом отношении.