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Памятники природы впервые документально оформили в Минске

10.11.2017 22:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Первые памятники природы местного значения появились в Минске, сообщили Sputnik в пятницу в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Памятники природы впервые документально оформили в Минске
© Pixabay
Дуб-старожил возрастом 400 лет найден в Мозырском районе

Соответствующее положение закреплено решением Минского городского исполнительного комитета №3451.

Теперь объекты "Дубово-липовый массив "Белая Дача", "Вековая дубрава парка "Курасовщина", "Вековая аллея", "Клены Александровского сквера", "Ясень Александровского сквера", "Липа Губернаторского сада", "Тополь-великан" и "Вековой дуб" объявленыв Минске ботаническими памятниками природы, но местного значения.

Ранее таких объектов, расположенных на территории столицы Беларуси, в списке памятников природы не было.

Согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях" памятником природы считается особо охраняемая территория, где сохраняются уникальные, эталонные и другие ценные природные объекты. Ботаническими являются памятники природы, ценные в научном, эстетическом и экологическом отношении.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее таких объектов, расположенных на территории столицы Беларуси, в списке памятников природы не было.

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