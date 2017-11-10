5 основных правил печеных яблок + 4 простых рецепта

Яблоки, запеченные в духовке с различными начинками — традиционный осенний десерт. Кроме того, яблоки очень полезны для организма, а в запеченном виде они становятся еще полезнее, так как усваиваются организмом гораздо лучше.

Правило 1. Выбираем "правильные" яблоки.

Они должны быть среднего или крупного размера, не червивые, желательно сладкие. Если у вас под рукой только кислые, их следует хорошенько подсластить, потому что при запекании кислые яблоки станут еще кислее.

Правило 2. Вкусная начинка.

Классические ингредиенты для этого блюда: мед, корица, орехи и творог. Меда понадобится совсем чуть-чуть — по чайной ложке на яблоко. Корицу можно перемешать с сахаром.

Правило 3. Обработка яблок.

Сначала их необходимо промыть под проточной водой. Яблоки из магазина обязательно моем с моющим средством с губкой, чтобы смыть воск, которым обрабатывают яблоки для длительного хранения.

Правило 4. Подготовка яблок к запеканию

Для начала определимся, как будем запекать яблоки. Если запекаем целиком, то просто срезаем верхушку и посыпаем небольшим количеством сахара, смешанного с корицей. Так же можно поступить и с половинками яблок. Но, если яблоки фаршируем, то сначала аккуратно вырезаем серединку, а потом с помощью ложки удаляем мякоть яблока. Если яблоки запекаем в тесте, то вырезаем серединку, очищаем кожицу и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы яблоки быстро не темнели.

Правило 5. Температура и время запекания.

Если духовка разогрета слишком сильно, яблоки могут лопнуть, если, наоборот, то не пропекутся. Поэтому выбираем оптимальную температуру — 180 градусов. С помощью зубочистки сделаем несколько поколов в кожуре яблок.

Запекать яблоки в духовке нужно примерно двадцать минут. Хотя время приготовления можно варьировать. Все зависит от того, кто как больше любит. Многие предпочитают, чтобы яблоки слегка хрустели. Тогда их нужно печь не слишком долго. Для тех, кто, наоборот, любит, когда они разваливаются, нужно запекать подольше, дождаться, пока на яблоках начнет лопаться кожура.

Яблоки с шапочкой из слоеного теста

Весьма эффектный рецепт. Шапочка из слоеного теста вкусная сама по себе, но в сочетании с печеным яблоком и чашкой кофе это просто божественно.

Нам понадобится:

Яблоко — 2 шт.

Упаковка слоеного теста

Вареное сгущенное молоко

Орехи — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст.л.

Корица — 1 ч.л.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с шапочкой из слоеного теста

Яблоки моем. Срезаем верхушку и удаляем сердцевину, ложкой удаляем мякоть. Яйцо взбиваем, сахар смешиваем с корицей, орехи немного измельчим в блендере.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с шапочкой из слоеного теста

Теперь займемся тестом. Пласт слоеного теста раскатаем, порежем на полоски примерно размером 5 х 1 см нам понадобится примерно 8 таких полосок на одно яблоко.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с шапочкой из слоеного теста

Выкладываем 4 полоски и с помощью еще 4-х полосок делаем плетенку.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с шапочкой из слоеного теста

Сгущенное молоко смешиваем с орехами и начиняем смесью яблоки. Из плетеного теста с помощью стакана вырезаем примерно по размеру яблока кружок и накрываем ими яблоки.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с шапочкой из слоеного теста

Складываем яблоки в форму для запекания, смазываем тесто взбитым яйцом и посыпаем смесью из сахара и корицы.

Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем яблоки запекаться примерно на 30 минут.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с шапочкой из слоеного теста

Запеченные яблоки с орехами и специями

Пряная насыщенная начинка получается в этом рецепте. А если вас не интересует эстетика запеченного яблока, можно немного передержать в духовке, чтобы мякоть яблока окончательно пропиталась начинкой и кожица легко отделялась. Идеально подходит к бокалу хорошего вина.

Нам понадобится:

Яблоко — 2 шт.

Вода — 2 ст.л.

Сахар — 3 ст.л.

Масло сливочное — 2 ст.л.

Мука — 1 ст.л.

Мускатный орех — 1/4 ч.л.

Орехи — 100 г

Соль — 1 щепотка



© Sputnik / Людмила Янковская Запеченные яблоки с орехами и специями

Подготовим начинку. Смешиваем муку, сахар, мускатный орех, соль, корицу. Отмеряем необходимое количество воды и сливочного масла. Измельчаем орехи в блендере.



© Sputnik / Людмила Янковская Запеченные яблоки с орехами и специями

Яблоки моем, срезаем верхушку, ею при желании можно накрыть начинку и вместе запекать. С помощью ложки убираем лишнюю мякоть из яблока, основа для запекания готова.



© Sputnik / Людмила Янковская Запеченные яблоки с орехами и специями

Выкладываем сухую начинку в яблоки, вливаем туда по столовой ложке воды и сверху выкладываем кубик сливочного масла. Дно формы смазываем сливочным маслом и посыпаем остатками сухой начинки.



© Sputnik / Людмила Янковская Запеченные яблоки с орехами и специями

Выкладываем яблоки в форму и отправляем в духовку минут на 30 при температуре 180 градусов

Яблоки с творогом и сухофруктами

Классический рецепт печеных яблок, и универсальный к тому же. К творогу можно добавлять любые сухофрукты, орехи и даже свежие фрукты.

Нам понадобится:

Яблоки — 2 шт.

Творог — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Изюм — 4 ст.л.

Сахар, корица, ванильный сахар — по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с творогом и сухофруктами

Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем сначала сердцевину, потом мякоть. Творог перетираем с сахаром, ванильным сахаром и желтком. Добавляем изюм и хорошенько перемешиваем. Выкладываем начинку в яблоки. Форму смазываем сливочным маслом, посыпаем корицей и выкладываем начиненные яблоки.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с творогом и сухофруктами

Отправляем запекаться в духовку минут на 30. Подаем со сметаной или ванильным мороженым.

Яблоки с фитнес-начинкой

Этот рецепт идеально подойдет тем, кто беспокоится о количестве калорий. Никого жира, сахара тоже нет, а вместо сметаны греческий йогурт.

Нам понадобится:

Яблоки — 2 шт.

Овсяные хлопья — 150 г.

Орехи — 3 ст.л.

Курага — 6 щт.

Мед — 2 ст.л.

Имбирь — 1 ч.л.

Греческий йогурт



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с фитнес-начинкой

Орехи, курагу и имбирь порубим и перемешаем. Мед перемешиваем с овсянкой, добавляем сухофрукты.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с фитнес-начинкой

Достаем у яблок серединку и фаршируем начинкой из овсянки. С помощью деревянной зубочистки накалываем бока яблок, чтобы кожица не лопалась. Выкладываем яблоки в форму, наливаем в него воду на треть высоты яблок.

Отправляем форму в разогретую духовку до 180 градусов минут на 40.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с фитнес-начинкой

Перед подачей можно полить запеченные яблоки греческим йогуртом.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки с фитнес-начинкой

Приятного аппетита!