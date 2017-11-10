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Деми Мур: от солдата до стриптизерши
11.11.2017 00:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Одна из самых известных американских актрис Деми Мур родилась в штате Нью-Мексико в неблагополучной семье, в кино она попала после работы моделью.
С успехом фильма "Привидение" для Деми Мур начались ее звездные 1990-е: "Непристойное предложение", "Алая буква", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Разбирая Гарри". В эти годы она была среди наиболее востребованных актрис Голливуда. Она стала первой актрисой, получившей такой огромный гонорар — 12,5 миллионов долларов за фильм "Стриптиз".
После 12 лет брака с Брюсом Уиллисом (у звездной пары три дочери), она привела себя в порядок и решила вернуться в большое кино. В 2000-е годы самыми успешными фильмами с ее участием были "Ангелы Чарли-2", "Кто Вы, Мистер Брукс?", "Семейка Джонсов".
Ее брак с актером Эштоном Катчером был среди самых обсуждаемых, ведь между супругами была разница в 15 лет. Однако Деми Мур вовсе не выглядела старше — после развода с Уиллисом она слишком рьяно занималась своей внешностью, следя за фигурой, делая пластические операции и "инъекции красоты".
И сегодня, в свои 55 лет Деми Мур выглядит великолепно, привлекая всеобщее внимание и вызывая бесконечные обсуждения своей безупречной внешности.
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