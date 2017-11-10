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Российский спорт может получить новые санкции

11.11.2017 09:03 — Разное | Ежедневник  
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Российский спорт может получить новые санкции

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о получении базы данных московской антидопинговой лаборатории с результатами допинг-тестов российских спортсменов.

"В распоряжение следственного департамента ВАДА поступил электронный файл, который, по мнению организации, является базой данных московской антидопинговой лаборатории со всеми данными тестирования спортсменов в период с января 2012 по август 2015 года", - говорится в заявлении ВАДА, сообщает Русская служба ВВС.

В настоящее время агентство проводит экспертизу полученного файла, чтобы понять, какая информация из содержащегося в файле массива данных имеет реальное значение.

В то же время в заявлении агентства отмечается, что новые сведения могут помочь "усилить требования к российским властям о публичном признании результатов расследования [Ричарда Макларена]".

"После чего мы все сможем двигаться вперед к восстановлению общественного доверия к российскому спорту", - приводятся в заявлении слова главы ВАДА Крэйга Риди.

Агентство проинформировало о получении базы специальные комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда, которые расследуют данные, содержащиеся в докладе Макларена.

ВАДА планирует представить новую информацию на заседаниях совета учредителей агентства, которые пройдут 15 и 16 ноября. На втором заседании планировалось рассмотреть вопрос о восстановлении РУСАДА.

По информации газеты New York Times, ВАДА получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов через своего информатора. Издание отмечало, что база данных может предоставить доказательства употребления допинга российскими спортсменами и повлечь новые наказания для России.

В мае 2016 года независимую комиссию ВАДА, созданную для расследования применения допинга российскими спортсменами, возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В июле была опубликована первая часть доклада комиссии, в которой говорилось, что в России с 2011 по 2015 годы была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

Во второй части доклада, представленной в декабре 2016 года, утверждалось, что в манипуляциях с допинг-пробами участвовали более тысячи российских спортсменов. Кроме того, в контексте манипуляций с допинг-пробами в докладе упоминался экс-министр спорта России Виталий Мутко.

Российские власти и спортивные функционеры называли выводы Макларена бездоказательными и призванными опорочить имидж российского спорта.

В ВАДА отмечали, что в докладе содержится недостаточно доказательств, поскольку московская антидопинговая лаборатория уничтожила многие образцы допинг-проб, а дополнительные запросы Макларена российским властям остались без ответа.

 
 
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о получении базы данных московской антидопинговой лаборатории с результатами допинг-тестов российских...

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