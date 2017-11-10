Осипчик: как отличить расстройство психики от способа самовыражения

Зачастую нас не устраивает манера поведения тех, кто находится рядом с нами длительное время. Это могут быть соседи по дому, офису, гаражному кооперативу. Нередко возникает желание обратиться не только в правоохранительные органы, но и в профильное медицинское учреждение, чтобы как-то защитить свои права на отдых или личное пространство. Но не всегда поведенческая модель может трактоваться однозначно.



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"Даже страдающий поведенческим или психическим расстройством человек остается гражданином и пользуется своими гражданскими правами — петь и плясать до 23:00, днем сделать музыку погромче. Я приведу цитату одного из митрополитов: "Если человек с ночным горшком на голове вышел на улицу, он не страдает расстройством. Он самовыражается. А вот если он заставляет прохожих надевать или мерить горшок и убеждает, что это красиво и необходимо, тогда и возникает вопрос о том, чем он страдает", — сказал Осипчик.

По словам психиатра, есть допустимые границы самовыражения, а есть действия, которые нарушают не только общественные, но и гражданские нормы. В любом случае, степень расстройства определяет специалист. Хотя часто люди в сложной ситуации обращаются не к медикам, а в церковь. По словам собеседника Sputnik, вера может дать человеку чувство стабильности, которое является основой для нормального психологического здоровья.

Беседу с заместителем директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья Сергеем Осипчиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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