Михаил Козырев: Oxxxymiron – и есть наш новый Шевчук

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. В рамках полутарочасовой лекции в Минске на тему "Как стать звездой в эпоху хайпа" Козырев рассказал о том, какими инструментами должен руководствоваться начинающий музыкант для того, чтобы его услышал широкий круг общественности и о том, как поддерживать и развивать свою популярность с помощью современных цифровых технологий и интернета.



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Международная музыкальная конференция Colisium Music Week 2017 проходит в белорусской столице 9-12 ноября. В качестве специального гостя 10 ноября мероприятие посетил основатель "Нашего радио", фестиваля "Нашествие" Михаил Козырев с лекцией для музыкантов и продюсеров.

После лекции Козырев пообщался со слушателями и ответил на вопросы. В числе прочих был задан вопрос о том, когда же на пост-советской сцене, наконец, появится новая легендарная фигура вроде Юрия Шевчука. На что Козырев с сожалением отметил, что в настоящее время рок переживает тяжелейшие времена, а всю энергию и протест выражают не рокеры, а рэп-музыка.

"Надежда на появление новой глобальной звезды – она живет во мне всегда. Но рэп сейчас находится на вершине всего. Я думаю, что рэпперы будут самыми желаемыми гостями в этом году на новогодних корпоративах, а самым популярным форматом этих корпоративов будет рэп-батл. В рэп-батлах я вижу дикую энергетику, ярость настоящую, это все должен нести рок-н-ролл. Но сейчас нет такого рок-н-ролла, который бы это мог нести", – сказал спикер.



© Sputnik/ Юлия Хвощ Михаил Козырев на Colisium Music Week в Минске

"Рэп – это большой элемент – ненавижу это слово – хайпа, мода. Но когда волна спадет, то на поверхности останутся Oxxxymiron и "Баста" – это точно. Потому что это артисты такого масштаба, которых я сравнил бы с Юрием Шевчуком. Т.е. конкретный ответ на твой вопрос: "а где новый Шевчук". Я говорю: "Вот он, это Oxxxymiron". И поэтически он едва ли не круче при всем при том, что я очень люблю творчество "ДДТ" – группы, которая со мной всю жизнь", — сказал Козырев.

Козырев подчеркнул, что и Oxxxymiron, и "Баста" являются коммерческими проектами, но в отличие от "Басты" Oxxxymiron принципиально не использует для своего продвижения проверенные методы раскрутки – телевидение и радио, а потому является настоящим самородком.



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Михаил Козырев – российский журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. Бывший генеральный продюсер радиостанций "Максимум", "Наше радио" и "Радио Ultra". В настоящее время продюсер ночного эфира на телеканале "Дождь" и ведущий программы "Отцы и дети" на радио "Серебряный Дождь".

Colisium – музыкальный форум для профессионалов в сфере музыкальной индустрии. В 2017 году международная музыкальная конференция празднует своё десятилетие. Мероприятие регулярно проходит в столицах стран СНГ, Беларусь принимает конференцию в третий раз. Ранее в Минске Colisium проходил в 2014 году во Дворце Республики и в 2016 году в Национальном Центре Современных Искусств. С 9 по 12 ноября 2017 года на конференции представлена программа, ориентированная на развитие концертного рынка Республики Беларусь.