Сергей Долидович пока не знает, как поступит с олимпийской медалью





Через три года после Олимпиады в Сочи белорусский лыжник Сергей Долидович получит бронзовую медаль.

В лыжном марафоне он пришел к финишу пятым, а на третью строчку в протоколе поднялся, благодаря дисквалификации двух российских спортсменов.

По словам Долидовича, призовых за эту медаль (а это 50 тысяч долларов) он не получит. Что будет делать с наградой, Сергей пока и сам не знает: "Сейчас это все виртуально, пока медали нет, так что говорить о ней. Вот когда вручат, тогда и буду думать", сообщает " Еврорадио ".

Сейчас Сергей Долидович находится в Финляндии, где бегает на стартах от Международной лыжной федерации: "Этот и следующий сбор я провожу как спарринг-партнер Юрия Остапенко, у которого Олимпийская стипендия. Здесь я нахожусь за деньги МОК".

При этом Сергей до сих пор даже не в национальной команде. По словам лыжника, совет тренеров проголосовал против его возвращения в нее: "Большинство тренеров, четыре из семи, проголосовали против", — объясняет обстоятельства Долидович.

Недавно заместитель министра спорта Александр Барауля рассказал, что Сергею Долидовичу оказывается вся возможная помощь, в том числе обеспечение инвентарем и экипировкой.

"Я получаю свою пенсию. Кроме нее, Федерация мне доплачивает, как и всем остальным спортсменам в команде, определенную сумму. У меня это 420 рублей в месяц. Федерация помогает мне всем, чем может" — рассказывает Долидович.

Какое место Долидович планирует занять на Олимпиаде в Пхенчхане, спортсмен решил не говорить: "Я не сдавал никаких конкретных планов. Надо еще туда попасть, отобраться, это очень сложно. Я считаю, что, если попаду в 15 лучших, это будет успехом".