ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сарнет о гран-при "Лістапада": рад, что эстонская сказка понятна всем

11.11.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Фильм-фантазия "Ноябрь", снятый эстонским режиссером Райнером Сарнетом, помимо основной награды кинофестиваля, удостоен еще двух престижных призов — "За лучшую операторскую работу"  и "За лучшее звуковое решение". Кстати, такую награду вручали на минском кинофестивале впервые. 

Сарнет о гран-при "Лістапада": рад, что эстонская сказка понятна всем
© Фото: ART Corporation
Гран-при "Лiстапада" получил эстонский фильм "Ноябрь"

Сразу после приезда в Минск режиссер Райнер Сарнет поделился эмоциями с корреспондентом телеканала ОНТ. Главная награда кинофестиваля "Лістапад" стала для создателя картины большой неожиданностью.

"Речь еще не готов, но у нас этот фильм как эстонская сказка, эстонская мифология. Рад видеть, что это понятно для всех, что все народы имеют один дух, что мы похожи и, может быть, где-то внутри едины", — сказал Сарнет.

Фильм "Ноябрь"  представленный в основном конкурсе игрового кино на кинофестивале "Лістапад", снят Райнером Сарнетом в этом году. Кроме того, режиссер является и автором сценария к фильму. Это совместное производство Эстонии, Нидерландов и Польши.

"Ноябрь" — это черно-белая сказка для взрослых, действие которой происходит в языческом эстонском селе, где бестолковые местные жители борются с Чумой, Нечистым и домовыми. В фильме есть и чёрный юмор, и основная романтическая линия.

Комментарий эстонского режиссера Райнера Сарнета слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эстонский режиссер Райнер Сарнет экстренно ехал из Таллина в Минск, чтобы на церемонии закрытия Минского международного кинофестиваля "Лістапад" получить...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Долидович пока не знает, как поступит с олимпийской медалью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика