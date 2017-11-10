Сарнет о гран-при "Лістапада": рад, что эстонская сказка понятна всем /

Фильм-фантазия "Ноябрь", снятый эстонским режиссером Райнером Сарнетом, помимо основной награды кинофестиваля, удостоен еще двух престижных призов — "За лучшую операторскую работу" и "За лучшее звуковое решение". Кстати, такую награду вручали на минском кинофестивале впервые.

Сразу после приезда в Минск режиссер Райнер Сарнет поделился эмоциями с корреспондентом телеканала ОНТ. Главная награда кинофестиваля "Лістапад" стала для создателя картины большой неожиданностью.

"Речь еще не готов, но у нас этот фильм как эстонская сказка, эстонская мифология. Рад видеть, что это понятно для всех, что все народы имеют один дух, что мы похожи и, может быть, где-то внутри едины", — сказал Сарнет.

Фильм "Ноябрь" представленный в основном конкурсе игрового кино на кинофестивале "Лістапад", снят Райнером Сарнетом в этом году. Кроме того, режиссер является и автором сценария к фильму. Это совместное производство Эстонии, Нидерландов и Польши.

"Ноябрь" — это черно-белая сказка для взрослых, действие которой происходит в языческом эстонском селе, где бестолковые местные жители борются с Чумой, Нечистым и домовыми. В фильме есть и чёрный юмор, и основная романтическая линия.

Комментарий эстонского режиссера Райнера Сарнета слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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