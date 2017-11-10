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Календарь Pirelli с Наоми Кэмпбелл и Вупи Голдберг представили в США

11.11.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Над 45-м по счету календарем Pirelli 2018 работал британский фотограф Тим Уокер. Алисой была выбрана австралийская модель из Южного Судана Даки Тот, королевским палачом — Наоми Кэмпбелл, герцогиней — Вупи Голдберг. Всего в съемке приняли участие 18 темнокожих моделей — all black cast, среди которых: Зои Бедо, Адут Акеч, Абвоа Абоа, Альфа Диа, Джимон Хонсу, Джаха Дукурех, а также южноафриканская модель-альбинос Тандо Хопа.

Декорации и инсталляции к проекту придумывала сценограф Шона Хит, а костюмы — стилист Эдвард Эннинфул.

Смотрите на видео, как снимали самый известный календарь в мире.

 
 
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Новый календарь известного бренда на 2018 год "all black cast" посвящен первому изданию Льюиса Кэррола "Алисы в стране чудес" с иллюстрациями Джона Тенниела.

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