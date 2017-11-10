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ГАИ: девочка, пострадавшая в аварии в Орше, была в детском кресле
11.11.2017 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария, в которой серьезно пострадала второклассница, произошла в пятницу 10 ноября около 07:45.
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© Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
"Ребенок находился в Ниссане. Девочка 7-ми лет была на заднем сиденье в специальном удерживающем кресле. Машиной управляла 28-летняя мать ребенка", - сказал Казючиц.
Мать везла девочку в школу. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы имени Семашко в городе Орша.
Как ранее сообщал Sputnik, два автомобиля столкнулись, когда одна из женщин поворачивала налево, вторая в тот же момент двигалась прямо.
Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, чтобы выяснить, кто из женщин-водителей оказался виновницей аварии.
Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц рассказал радио Sputnik Беларусь подробности аварии в Орше: в реанимацию...
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