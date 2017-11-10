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Минэнерго сравнило белорусские тарифы на электроэнергию с европейскими

11.11.2017 13:15 — Разное | Ежедневник  
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Минэнерго сравнило белорусские тарифы на электроэнергию с европейскими

Оказывается, белорусские потребители расплачиваются за электроэнергию по одному из самых низких тарифов. Но он постепенно растет.

Как отмечается на сайте Минэнерго, в Беларуси применяется практика «перекрестного субсидирования» населения. Ее суть заключается в том, что недоплата населением за энергию до уровня экономически обоснованных затрат компенсируется за счет установления более высоких тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики.

В большинстве стран мира цены на электроэнергию для населения, как правило, выше в 1,5-2 раза, чем для промышленности.

При этом, по данным за 2015 год в Германии население платило за электроэнергию по 32,7 цента за кВтч, в Великобритании - 23,5 цента, в Греции - 19,6 цента, в Латвии - 18,1 цента, в Польше - 16 центов, в Литве - 13,9 цента, а в Беларуси - 5,17 цента. 

С учетом принятых мер по увеличению тарифов на электро- и теплоэнергию для населения с учетом их индексации уровень возмещения тарифами для населения затрат на оказание услуг в 2016 году в Беларуси составил:

по электроснабжению – 83 %;

по теплоснабжению – 18 %.

Дальнейшая работа по ликвидации перекрестного субсидирования будет осуществляться в соответствии с программными документами и решениями правительства Беларуси. 


 
 
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Оказывается, белорусские потребители расплачиваются за электроэнергию по одному из самых низких тарифов. Но он постепенно растет.

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