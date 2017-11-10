Авария произошла накануне, 10 ноября, в 18.45 на 12-м километре автодороги Р-87 Витебск — Орша вблизи деревни Шапуры Витебского района. 53-летний водитель на личном автомобиле Peugeot —405 двигался со стороны Витебска в направлении Орши.

"Водитель совершил наезд на двигавшегося по проезжей части 56-летнего пешехода, жителя в Витебского района, причем световозвращающим элементом он обозначен не был", — сказал КАзючиц.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Собеседник Sputnik также отметил, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный и без фликера: на трассе Р-87 пешеход попал под колеса Peugeot /

В Госавтоинспекции обращаются к гражданам, которые видят пешеходов в состоянии опьянения вблизи проезжей части, с просьбой сообщать от этом по телефону 102. Ближайший наряд милиции прибудет на место и уберет перехода с проезжей части, отметил Казючиц.

В свою очередь, пешеходам рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами .

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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