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Пьяный и без фликера: на трассе Р-87 пешеход попал под колеса Peugeot

11.11.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария произошла накануне, 10 ноября, в 18.45 на 12-м километре автодороги Р-87 Витебск — Орша вблизи деревни Шапуры Витебского района.  53-летний водитель на личном автомобиле Peugeot —405 двигался со стороны Витебска в направлении Орши.

Пьяный и без фликера: на трассе Р-87 пешеход попал под колеса Peugeot
© Фото: ГАИ Брестской области
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"Водитель совершил наезд на двигавшегося по проезжей части 56-летнего пешехода, жителя в Витебского района, причем световозвращающим элементом он обозначен не был", — сказал КАзючиц.  

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Собеседник Sputnik также отметил, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Госавтоинспекции обращаются к гражданам, которые видят пешеходов в состоянии опьянения вблизи проезжей части, с просьбой сообщать от этом по телефону 102.  Ближайший наряд милиции прибудет на место и уберет перехода с проезжей части, отметил Казючиц.

В свою очередь, пешеходам рекомендуется обозначать себя световозвращающими  элементами.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Витебск
 
 
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Подробности наезда на нетрезвого пешехода на трассе Витебск-Орша, в результате которого мужчина оказался в больнице, на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник...

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