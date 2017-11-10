Радиоактивное облако над Европой: в Казахстане опровергли причастность

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Казахстанские объекты атомной энергетики не имеют отношения к радиоактивному облаку в Европе, сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на заместителя комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Казахстана Тимура Жантикина.



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"Радиоактивное облако? У нас ничего не зарегистрировано, не знаем. Датчики не регистрировали радиоактивное облако. По нашей линии отчетов нет", — заявил специалист.

Информацию также опровергли и в местном комитете по ЧС.

Напомним, мировые СМИ со ссылкой на Институт ядерной и радиационной безопасности Франции сообщали, что радиоактивное облако изотопа рутения-106 над Европой, вероятнее всего появилось в результате серьезной аварии на одном из ядерных объектов России или Казахстана.

Ранее российская сторона уже опровергла слухи о причастности, содержания рутения-106 в воздухе в последнее время не было зафиксировано. Еще в середине октября госкорпорация "Росатом" заявила, что радиационная обстановка на территории всех объектов атомной отрасли РФ находится в пределах нормы, а версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна.

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