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Радиоактивное облако над Европой: в Казахстане опровергли причастность
11.11.2017 13:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Казахстанские объекты атомной энергетики не имеют отношения к радиоактивному облаку в Европе, сообщил
© Sputnik / Виктор Толочко
"Радиоактивное облако? У нас ничего не зарегистрировано, не знаем. Датчики не регистрировали радиоактивное облако. По нашей линии отчетов нет", — заявил специалист.
Информацию также опровергли и в местном комитете по ЧС.
Напомним, мировые СМИ со ссылкой на Институт ядерной и радиационной безопасности Франции сообщали, что радиоактивное облако изотопа рутения-106 над Европой, вероятнее всего появилось в результате серьезной аварии на одном из ядерных объектов России или Казахстана.
Ранее российская сторона уже опровергла слухи о причастности, содержания рутения-106 в воздухе в последнее время не было зафиксировано. Еще в середине октября госкорпорация "Росатом" заявила, что радиационная обстановка на территории всех объектов атомной отрасли РФ находится в пределах нормы, а версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна.
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