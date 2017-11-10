Лукашенко провел кадровые перестановки в МВД

Александр Барсуков освобожден от должности начальник ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Уволен в запас со службы заместитель МВД, начальник департамента финансов и тыла Виктор Дубовец «в связи с проведением организационно-штатных мероприятий». Дубовец назначен начальником департамента финансов и тыла МВД.

Александр Лукашенко освободил Александра Кобрусева от должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас также «в связи с проведением организационно-штатных мероприятий».