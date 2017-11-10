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Лукашенко провел кадровые перестановки в МВД
Александр Барсуков освобожден от должности начальник ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел.
Об этом сообщает
Уволен в запас со службы заместитель МВД, начальник департамента финансов и тыла Виктор Дубовец «в связи с проведением организационно-штатных мероприятий». Дубовец назначен начальником департамента финансов и тыла МВД.
Александр Лукашенко освободил Александра Кобрусева от должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас также «в связи с проведением организационно-штатных мероприятий».
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Александр Барсуков освобожден от должности начальник ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба...
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