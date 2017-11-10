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Терехов: если удалить "обнаженку" из соцсети, она всплывет где-то еще
11.11.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Популярная социальная сеть Facebook объявила о начале тестирования новой функции по предотвращению публикации в интернете чужих фотографий в обнаженном виде. Как пояснили в руководстве соцсети, для защиты фотографии "в голом виде", которая хранится на телефоне, пользователь должен будет отправить ее самому себе через Facebook Messenger. Соцсеть создаст цифровой "отпечаток" фотографии, и если кто-то попытается загрузить изображение с тем же цифровым "отпечатком", система остановит его, и снимок никогда не появится в соцсети.
© Фото: личный архив Ларисы Овчаренко
Для того, чтобы ваши непристойные фотографии не появились в интернете, вы просто не должны фотографироваться, отметил в беседе на
Ситуация усугубляется, если появление фотографий непристойного содержания касается кого-то из политиков либо медийных персон. Тогда пользователи моментально сделают скриншот, который так же моментально расходится по всей сети, отмечает собеседник.
"Рассчитывать на то, что, удалив что-то из Facebook, мы это удалим из интернета, довольно наивно. Где-то еще это будет бесконечно всплывать. В том, что касается обычных людей, подобная инициатива, может, и позволит каким-то образом защититься от "треш-наезда", но в том что касается звезд, политиков и бизнесменов, здесь рассчитывать на то, что единожды попавшее в сеть можно удалить навсегда, довольно самонадеянно", — резюмирует Терехов.
Комментарий генерального директора агентства "Социальные сети" Дениса Терехова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Очень наивно со стороны пользователей рассчитывать на то, что непристойное фото, попавшее в соцсеть, можно удалить навсегда, убежден генеральный директор...
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