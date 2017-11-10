Отток капитала из России увеличился почти в 3 раза





Чистый отток капитала из России увеличился в январе-октябре в 2,8 раза в годовом выражении до 23,8 млрд долларов против 8,6 млрд долларов в январе-октябре 2016 года, сообщает Банк России.

Основной вклад в увеличение оттока капитала внесли банки в связи с возросшим нетто-погашением внешних обязательств. "В то же время трансграничные операции прочих секторов, в отличие от предыдущих двух лет, были в целом достаточно сбалансированы", - отмечает ЦБ, сообщает "".Между тем положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России увеличилось в январе-октябре в 1,9 раза до 28,9 млрд долларов против 14,9 млрд долларов в январе-октябре 2016 года."Определяющим было увеличение положительного сальдо торгового баланса, сложившееся в условиях благоприятной конъюнктуры для основных товаров российского экспорта при некотором отставании темпов восстановления импорта. Одновременно на фоне оживления российской экономики несколько вырос отрицательный вклад других компонентов текущего счета", - подчеркивает ЦБ.

В свою очередь МЭР повысило прогноз по оттоку капитала из России на 2017 г. с 8-10 млрд долларов до 18 млрд. "Некоторый пересмотр в сторону увеличения оттока у нас есть. По 2017 г. мы ожидаем порядка 18 млрд долларов. По 2018 г. - некоторое улучшение. Наоборот, мы ожидаем 7 млрд оттока", - заявил 31 августа глава МЭР Максим Орешкин.

