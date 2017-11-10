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Минобороны РФ показал разведмашину РХМ-5М для ВДВ в действии

11.11.2017 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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РХМ-5М для ВДВ создан на унифицированном базовом шасси БТР-МДМ "Ракушка", который позволяет вести радиационную химическую и биологическую разведку местности в боевых порядках. Экипаж машины состоит из четырех человек.

Разведывательная машина позволит дистанционно обнаруживать наличие отравляющих веществ в воздухе, вести радиационную химическую и биологическую разведку с последующим нанесением обстановки на электронную карту местности и обеспечением передачи данных разведки в автоматизированную систему управления войсками.

Серийное производство РХМ-5М и поставка в войска спланированы с начала 2018 года. Первый образец РХМ-5М уже поступил на подконтрольную эксплуатацию в Тульское соединение ВДВ.

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В ВДВ России приняли на вооружение новейшую разведывательную машину РХМ-5М - смотрите видеокадры Минобороны РФ.

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