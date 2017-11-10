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Салеминк: мы разработали программу для аутистов, включающую театр

11.11.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По данным статистики, на 10 тысяч новорожденных детей приходится 40-45 случаев детского аутизма и 60-70 случаев расстройств аутического спектра. Это означает, что случаи аутизма встречаются чаще, чем глухота, слепота, синдром Дауна или детские онкозаболевания. В последние два десятилетия количество таких случаев растет.

Салеминк: мы разработали программу для аутистов, включающую театр
© Sputnik / Виктор Толочко
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В мире уже довольно давно исследуют аутические расстройства. В Беларуси первые шаги в этом направлении были сделаны чуть более 20 лет назад. Одним из успешных методов корректировки и улучшения состояния в мировой практике является включение людей с аутизмом в театральную деятельность. 

"Когда я получал образование, я был на практике в одной компании, где столкнулся с аутистами. Практика закончилась, я же сотрудничество продолжил. Затем я изучал театральное искусство. И подумал: если театр работает для других людей, то почему бы ему не работать на развитие людей с аутизмом? Я попробовал, увидел результаты, стал продолжать и продолжаю до сих пор", — рассказал Салеминк.

Салеминк: мы разработали программу для аутистов, включающую театр
© Фото: Мария Шевченко
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Театральная мастерская Kazou работает при центре исследования аутизма имени Лео Каннера, который занимается этой проблемой с 1974 года. Центр находится в Дорверте, на востоке Нидерландов. В пяти километрах, в деревеньке Остербек, располагается больница. Непосредственно там уже более семи лет и находится театр Kazou.

Ханс Салеминк, кроме того что семь лет руководит театром, уже 27 лет сотрудничает с центром Лео Каннера. Он является одним из авторов программы терапевтических занятий для людей с аутизмом, куда входит и театральное искусство. На сегодня в репертуаре Kazou 25 спектаклей: большое шоу, сценки и миниатюры.

Беседу с Хансом Салеминком слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Художественный руководитель голландской театральной студии Kazou Ханс Салеминк рассказал радио Sputnik Беларусь об опыте работы с людьми с аутизмом и театре, в котором...

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