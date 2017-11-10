Крупный бизнес стран Балтии больше всего волнует рабочая сила





Крупные латвийские компании смотрят в будущее с большим оптимизмом, чем их соседи в Литве и Эстонии.

Такой вывод сделан в результате очередного опроса финансовых директоров крупных предприятий в странах Балтии, проведенном аналитиками банка SEB в сентябре 2017 года. Главная проблема во всех трех странах – рабочая сила, сообщает " Балтийский курс ".

В презентации обзора принимали участие член правления банка SEB Интс Крастс, председатель правления Orkla Confectionery & Snacks Latvija Томс Дитрихсонс и финансовый директор Lode Лайма Липаце.

Было опрошено 190 клиентов банка, представляющих предприятия с годовым оборотом превышающим 20 млн. евро, которые в банке называют крупными. В том числе в Латвии опрошено 65 таких компаний. Всего же в Латвии действует около 400, в Эстонии 380, а в Литве около 500 таких предприятий.

Заметим, что в Латвии, согласно классификации ЕС, к крупным относятся предприятия с оборотом 250 млн. евро и выше, активами свыше 43 млн. евро или численностью персонала более 250 человек, таковых насчитывается около 200. Доля оборота этих предприятий в общем обороте всех латвийских компаний составляет около 23%.

Более двух третей или 67% крупных компаний в Латвии прогнозируют, что в следующем году их оборот вырастет. К тому же в каждом десятом предприятии считают, что темп роста оборота превысит 10%. Эти прогнозы лишь немного отстают от эстонских: в Эстонии роста ожидает вплоть до 70% крупных компаний, в Литве 64%.

Финансового состояние своих предприятий положительно оценили 64% латвийских компаний, 56% литовских и 38% эстонских. Более осторожные оценки эстонцев связаны с тем, что многие годы их предприятия опережали соседей, и в перспективе есть большая вероятность более быстрого роста затрат на рабочую силу или потенциальных угроз от перегрева экономики в Скандинавских странах.

И. Крастс подчеркнул, что три четверти или 75% крупных предприятий Латвии чувствуют себя сильными с финансовой точки зрения: «В повседневной работе с крупными предприятиями Латвии мы чувствуем, что в течение последних лет они накопили определенные финансовые средства и это позволяет им чувствовать себя стабильно и уверенно. Основания для оптимизма дает также темп роста ВВП — он сейчас самый высокий за последние шесть лет».

Что касается возможностей кредитования, то опрошенные директора оценивают готовность банков выдать кредиты благоприятно и очень благоприятно в Латвии для 81%, в Литве для 77% и в Эстонии для 66% предприятий. Примерно десятая часть предприятий может не выполнить свои обязательства: в Латвии 10%, в Эстонии 9%, в Литве 8%.

Более половины компаний в трех странах считают, что количество персонала останется стабильным. Рост предрекает 35% литовских директоров, 30% эстонских и 24% латвийских руководителей. О сокращении работников говорят 13% опрошенных во всех странах Балтии.

Во всех трех странах опрошенные директора были озабочены расходами на рабочую силу. В Латвии число таких предприятий за год удвоилось, 50% участников опроса признали этот фактор поводом для беспокойства. В Литве такое мнение высказали 56%, а в Эстонии 51% опрошенных.

Финансовый директор Lode Л. Липаце добавила, что на их предприятии работает 150 человек, но имеются проблемы как с квалифицированной, так и с неквалифицированной рабочей силой. При этом растет спрос на продукцию предприятия в соседней Литве, где наблюдается бум в строительной отрасли.

В опросе отмечено, что 45% финансовых директоров крупных компаний в Латвии, 41% их коллег в Литве и 38% в Эстонии волнует доступность квалифицированных работников.

Интересно, как справляются с вопросом нехватки работников в Балтийских странах. Больше всего иностранных работников привлекают в Эстонии – 16%, в Литве – 10%, а в Латвии только 6%. При этом в Латвии на протяжении последних четырех лет стабильность численности персонала отмечают около 63% опрошенных, а рост занятых в текущем году отмечен на 24% предприятий.

«К стремительному развитию экономики прилагается рост расходов на рабочую силу. Интересно, что с ростом экономики не выросли амбиции компаний по наращиванию числа сотрудников. Вместо этого крупные предприятия ищут возможности повысить продуктивность — как улучшить эффективность нынешних работников, так и автоматизировать производственные процессы. Это правильное направление, поскольку в плане продуктивности предприятия Балтии по-прежнему существенно отстают от конкурентов в Западной Европе», — говорит И. Крастс.