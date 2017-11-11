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Матч открытия: сборные России и Аргентины сразились в "Лужниках"
11.11.2017 21:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Матч
В 2018 году "Лужники" примут также матч открытия и финальный матч чемпионата мира.
Легендарный стадион "Лужники" был открыт 31 июля 1956 года. Сегодня он является самым вместительным в России, одновременно посетить "Лужники" может 81 тысяча зрителей, ранее стадион вмещал 78 тысяч. Стоит отметить, что эта реконструкция стала третьей по счету за всю историю стадиона.
В эту субботу матч команды РФ против Аргентины стал рекордным по посещаемости домашних игр российской сборной по футболу. На трибунах присутствовали 78 750 зрителей. Вместимость обновленного стадиона составляет 81 тысячи зрителей.
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Сборная России по футболу уступила аргентинцам во время товарищеского поединка в Москве. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры матча на обновленном стадионе "Лужники".
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