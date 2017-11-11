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Лукашенко: я прошу и даже требую, чтобы вы показали свою игру

11.11.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сам факт выхода в финал говорит о нашей хорошей подготовке, отметил Александр Лукашенко во время встречи с белорусскими теннисистками Александрой Саснович, Ариной Соболенко, Верой Лапко и Лидией Морозовой за несколько минут до старта первого матча, в котором Александра Саснович в напряженной борьбе уступила американской теннисистке Коко Вандевеге.

Лукашенко: я прошу и даже требую, чтобы вы показали свою игру
© Sputnik / Александр Шурмелев
Видеофакт: как стартовал финал Кубка Федерации в Минске

"Мы люди, американцы люди, все одинаковы, и я чувствую, что сегодня у нас так на так. Мы одинаково практически играли турниры, закончили практически одинаково, так же? Все одинаково готовились, и вы можете выиграть", — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, осталось совсем немного — выйти на корт и выиграть, и все — кубок у нас.

"Вот единственное, что я от вас сегодня прошу, и даже требую, чтоб вы показали  свою игру", — отметил Лукашенко.

Во втором матче первого игрового дня белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс и сравняла счет в финальном матче Кубка Федерации >>

Фрагмент беседы президента Беларуси Александра Лукашенко с теннисистками слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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