Лукашенко: я прошу и даже требую, чтобы вы показали свою игру

Лукашенко: я прошу и даже требую, чтобы показали свою игру /

Сам факт выхода в финал говорит о нашей хорошей подготовке, отметил Александр Лукашенко во время встречи с белорусскими теннисистками Александрой Саснович, Ариной Соболенко, Верой Лапко и Лидией Морозовой за несколько минут до старта первого матча, в котором Александра Саснович в напряженной борьбе уступила американской теннисистке Коко Вандевеге .



© Sputnik / Александр Шурмелев Видеофакт: как стартовал финал Кубка Федерации в Минске

"Мы люди, американцы люди, все одинаковы, и я чувствую, что сегодня у нас так на так. Мы одинаково практически играли турниры, закончили практически одинаково, так же? Все одинаково готовились, и вы можете выиграть", — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, осталось совсем немного — выйти на корт и выиграть, и все — кубок у нас .

"Вот единственное, что я от вас сегодня прошу, и даже требую, чтоб вы показали свою игру", — отметил Лукашенко.

Во втором матче первого игрового дня белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс и сравняла счет в финальном матче Кубка Федерации >>

Фрагмент беседы президента Беларуси Александра Лукашенко с теннисистками слушайте на радио Sputnik Беларусь.