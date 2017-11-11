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Видеофакт: как стартовал финал Кубка Федерации в Минске
11.11.2017 20:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Перед финальными поединками Куба Федерации зрители находились в отличном настроении, и в целом царила праздничная атмосфера.
© Sputnik / Ирина Петрович
11 ноября, на корте "Чижовка-Арены" женская сборная Беларуси впервые принимала участие в финале
В первый игровой день на корт вышли Александра Саснович и Арина Соболенко. К сожалению, белоруска Саснович уступила в матче Коко Вандевеге, а вот Соболенко одержала уверенную победу, завершив поединок со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
Александр Лукашенко в преддверии игр
В воскресенье, 12 ноября, Sputnik будет вести текстовую трансляцию второго дня финала Кубка Федерации, следите за обновлениями.
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Смотрите на видео Sputnik, как в первый день финала Кубка Федерации, несмотря на дождливую погоду, у "Чижовка-Арены" собирались болельщики.
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