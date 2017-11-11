Видеофакт: как стартовал финал Кубка Федерации в Минске

Перед финальными поединками Куба Федерации зрители находились в отличном настроении, и в целом царила праздничная атмосфера.



© Sputnik / Ирина Петрович Соболенко победила Стивенс в матче Кубка Федерации

11 ноября, на корте "Чижовка-Арены" женская сборная Беларуси впервые принимала участие в финале Кубка Федерации по теннису. За главный трофей белоруски борются с американскими теннисистками, которые, к слову, уже 17 раз выигрывали турнир.

В первый игровой день на корт вышли Александра Саснович и Арина Соболенко. К сожалению, белоруска Саснович уступила в матче Коко Вандевеге, а вот Соболенко одержала уверенную победу, завершив поединок со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

Александр Лукашенко в преддверии игр пожелал соотечественницам удачи и выразил уверенность в профессиональных способностях спортсменок.

Подробнее о том, как прошла встреча спортсменок, читайте в текстовой трансляции Sputnik Беларусь>>

В воскресенье, 12 ноября, Sputnik будет вести текстовую трансляцию второго дня финала Кубка Федерации, следите за обновлениями.