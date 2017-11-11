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Десятый выпуск международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

11.11.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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28 октября был дан старт второму туру международного конкурса, который проводят телеканал НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik. В танцевальном первенстве принимают участие юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии.

Всех участников объединяет не только любовь к танцам, но и сложный жизненный путь. Истории конкурсантов нередко доводят до слез как членов жюри, так и зрителей.

Среди участников проекта, сумевших пройти во второй тур, есть и представительница Беларуси.

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:

Смотрите десятый выпуск международного шоу "Ты супер! Танцы" на Sputnik Беларусь.

 
 
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Продолжается второй тур танцевального проекта, смотрите трансляцию очередного выпуска "Ты супер! Танцы".

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