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"Договорняк" в Ереване: не виноватые мы, так само получилось?!
12.11.2017 08:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Отечественный футбол — это "весело" до горьких слез водопадом. Только-только в Минске прошли судебные заседания, назначившие наказания по организации договорных матчей в белорусском чемпионате. Буквально на днях, Апелляционный комитет федерации рассмотрел протест БАТЭ, и вернул "желто-синим" три очка, которые вначале были отобраны на основании "дела Веремко".
© Sputnik/ Александр Вильф
Но покой, похоже, нам только снится. В минувший четверг национальная команда под началом Игоря Криушенко, которому продлили кредит доверия, даже несмотря на "самый провальный результат в истории сборной" по итогам отборочного цикла чемпионата мира-2018, разгромно уступила в ереванском спарринге армянам — 1:4.
А уже в пятницу известная организация Federbet (объединение владельцев казино и букмекеров, которое было основано, чтобы помочь унифицировать законы в отношении азартных игр в странах Европейского Союза, посредством лоббизма и других методов) обвинило армян в организации договорного матча. Причем в такой версии, что предполагает обязательное участие второй стороны. То есть, белорусской сборной…
Суть наезда Federbet
Итак, в чем суть подозрений Federbet? Все просто. На "линейке ставок" присутствовала и такая — "в матче будет забито более 2,5 голов". То есть, случись в Ереване лишь две или меньше результативных атак, то те, кто рисковал деньгами по варианту "ТБ 2,5", оказывались в проигрыше. Три гола, напротив, гарантировали призовые деньги.
Так вот, данная ставка пользовалась в различных букмекерских конторах популярностью, как до начала матча, так и по его ходу. Хотя, как отмечено в заявлении, до 41-й минуте счет в Ереване не был открыт. Но в концовке первого тайма армяне усилиями лидерами сборной Озбилиза и Мхитаряна дважды огорчили белорусов, чтобы быстро после перерыва довести дело до разгромного счета — 3:0.
Ставка "ТБ 2,5" сыграла, и букмекерские конторы могли утешаться только тем, что странная активность игроков по этому варианту остудила их в намерении повышать коэффициент, фактически застывший на отметке 2,0. Но и платить за каждый условный рубль, доллар, евро и т.д., по два рубля, доллара, евро и т. д, тоже показалось не сахарным делом. А, потому появилось подозрение — "договорняк"…
В Ереване армянская федерация тут же ответила категорическим опровержением. В Минске все колесики вращаются, куда медленнее. Да и сборная сейчас в Кутаиси, где готовится провести в понедельник последний матч в 2017 году.
Даже не смешно
Признаться, вначале захотелось рассмеяться. Все потому, что есть следующее подозрение: сам матч в прямом эфире люди Federbet не смотрели, не удосужившись уделить ему время и после того, как у них зародились сомнения в его честности. Скорее всего, их "аналитические изыскания" основывались только на чисто букмекерских нюансах и чисто букмекерской логике: дескать, как же так — счет 0:0, а люди активно ставят на приличное количество голов?! И вот отталкиваясь от данной "стартовой позиции" они запустили обвинительную ракету, за которую им должно быть стыдно. Впрочем, есть мнение, что букмекеры, совесть и стыд — понятия не совместимые.
Итак, почему априори ставка "ТБ 2,5" могла быть популярной? В Ереване на пустом стадионе с гулким эхом проводили спарринг ныне невзрачные, дезорганизованные и слабые сборные. Обе оказались только в четвертой — последней корзине, в преломлении на январскую жеребьевку Кубка наций. Оборона, что у армян, что у белорусов — безобразна. Тем более, что у нас постоянно меняется тактика и кадровый состав. Вывод: ничего удивительного в ставке на большое количество голов априори не было.
Даже по ходу матча, даже при счете 0:0! Это был дворовой "дыр-дыр", в котором, правда, белорусы продемонстрировали катастрофическое неумение реализовывать голевые ситуации. Армяне, впрочем, тоже.
Достаточно вспомнить, что хозяева открыли счет, получив право пробить пенальти, но удар Мхитаряна, как и его добивание парировал голкипер Гутор. И только опередивший белорусов Озбилиз сумел-таки дослать мяч в сетку. В общем, никаких противопоказаний у ставки "ТБ 2,5" не было и при счете 0:0. Было очевидно, что сетка развяжется, и голы посыплются почти, как из рога изобилия. Поэтому если кого-то и подозревать, то арбитра матча грузина Силагаву, назначившего достаточно спорный пенальти в белорусские ворота, с которого и начался бал результативности.
Что же касается подозрений Federbet, то это спекуляция в защите интересов тех, кто формирует бюджет этой организации и потерял деньги на ставке "ТБ 2,5".
Есть слова, которые шокируют, а есть слова, которые вовсе контузят. У нас — второй случай. Но есть еще одна причина: люди применили "профессиональный здравый смысл и логику" к совершенно любительскому уровню. У "дворового футбола" свои "дворовые" причинно-следственные связи.
А если не смеяться?!
Однако! А если задаться вопросом: с какой, собственно стати, наставник белорусов выпустил на поле в основном составе дебютанта Наумова, привезшего, минимум, два гола в ворота Гутора? Или, как могли белорусы дать Озбилизу добить мяч в сетку, после того, как Гутор отразил два подряд удара в упор Мхитаряна? Не было ли в этом коварства, направленного против справедливости, честности и несчастных букмекеров?
При большом желании на эту позицию можно встать… Но знаете, даже считая, что Криушенко не создан для работы тренером белорусской и любой другой сборной, не могу заставить себя таким Макаром, пробовать избавить главную команду страны от неугодного журналистской братии наставника. Чай, не букмекеры мы, не букмекеры.
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Колумнист Sputnik Руслан Васильев о букмекерской логике и слабостях национальной сборной по футболу.
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