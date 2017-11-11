Глазами болельщика: как я бразильцам хоккей показывал

Эта история началась со звонка одной моей бывшей студентки, которая работает видеопродюсером. "Бразильцы ищут болельщиков разных команд, которые могли бы рассказать им о своих пристрастиях". "Почему бы и нет?" — подумал я. Всегда же интересно показывать любимые команды людям из разных стран.

Потом выяснилось, что телевизионная команда приехала в Россию для съемок одного из сериалов. Его главный герой, Жоао, живет в Санкт-Петербурге со своей русской женой. Но любимой команды в России у него пока нет. Поэтому он решил выбрать ее с помощью бразильского телевидения. Жоао предложил идею сериала, в ходе которого он будет знакомиться с болельщиками разных российских команд, а в конце выберет ту, за которую он будет болеть. Среди "претендентов на победу" в конкурсе — ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Зенит", "Рубин", "Краснодар".

Мне сразу понравилась эта идея — стать одним из болельщиков, который познакомит бразильцев со своей страной в преддверии Чемпионата мира-2018. Но в процессе подготовки продюсеры попросили меня подготовить для Жоао что-то необычное. Ведь все болельщики до меня предложили сыграть с ними в футбол или сводить на матч.

"А как насчет хоккея?" — предложил я.

"Думаю, что как раз это бразильцам и будет интересно. Правила-то разные. И площадки тоже". Ребята из Бразилии согласились практически сразу же — и мы пошли в Ледовый дворец ЦСКА на один из ключевых матчей Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — СКА.

Бразильцы возле льда

Моя задача была простой: рассказать Жоао все, что я знаю о ЦСКА — как о футбольном, так и хоккейном. Бразилец долго смотрел на меня и не понимал, как можно одному и тому же игроку выступать летом на футбольном поле, а зимой — на ледяной коробке? А ведь именно так и было у нас в СССР: зимой ты — хоккеист, а летом играешь в мяч в бутсах. Это главная причина того, что у хоккея и футбола в России аудитории "пересекаются" очень сильно.

Понравились Жоао и скорости. Но не сразу. В первые минуты он не мог понять, где находится шайба. "У вас что — не с такой скоростью в футбол играют?" — поинтересовался я у своего нового приятеля. "Скорости бывают и поменьше", — ответил он и добавил: "Зато передачи в футболе красивее, потому что мяч видно".

Во втором периоде мы с Жоао встали непосредственно возле льда. И я видел, как интерес к незнакомой игре постепенно сменялся восхищением. Возле того самого бортика то и дело случались игровые столкновения, силовая борьба в тот вечер была нешуточной — играли ведь лучшие команды КХЛ. Жоао долго не верил, что после таких эпизодов игроки могут несколько периодов носиться по площадке и создавать голевые моменты.

Также мой новый знакомый прошелся по Дворцу спорта, посмотрел музей ЦСКА. Он был удивлен тем, что не увидел ни одного злого болельщицкого взгляда на такой жесткой игре.

Когда мы прощались, он попросил меня еще раз убедить его болеть за ЦСКА. Я слегка растерялся и сказал: "Не так важно, за какую команду ты болеешь. Главное — делать это искренне и быть с командой и в горе, и в радости".

С Жоао мы договорились встретиться еще. Будет приятно обсудить с ним то, как смотрели бразильцы сериал о российских клубах. И обязательно сходим с ним еще и на футбол, и на хоккей.