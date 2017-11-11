|
Синичкин день - праздник для птички синички
12.11.2017 00:05 — Разное | Sputnik Беларусь
В эти дни с юга прилетают птицы, зимующие в средней полосе, в том числе и синицы. Самое время готовить для них кормушки, ведь зима обещает быть морозной.
Отметить Синичкин день приглашает сегодня и Минский зоопарк. Прийти в гости предлагают с подарками — семечками и хлебом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синичкин день отмечают экологи 12 ноября. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры желтогрудой обитательницы городских парков и скверов.
|
Архив (Разное)
Комментарии