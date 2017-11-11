Синичкин день - праздник для птички синички

В эти дни с юга прилетают птицы, зимующие в средней полосе, в том числе и синицы. Самое время готовить для них кормушки, ведь зима обещает быть морозной.

Отметить Синичкин день приглашает сегодня и Минский зоопарк. Прийти в гости предлагают с подарками — семечками и хлебом.