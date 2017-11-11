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Синичкин день - праздник для птички синички

12.11.2017 00:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В эти дни с юга прилетают птицы, зимующие в средней полосе, в том числе и синицы. Самое время готовить для них кормушки, ведь зима обещает быть морозной.

Отметить Синичкин день приглашает сегодня и Минский зоопарк. Прийти в гости предлагают с подарками — семечками и хлебом.

 
 
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Синичкин день отмечают экологи 12 ноября. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры желтогрудой обитательницы городских парков и скверов.

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