Дети с помощью болгарки и монтировок вытащили ягненка из трубы

Все началось после того, как дети услышали из-под земли звуки, похожие на плач. Выяснив, откуда исходит источник звука, они поняли, что он находится под землей.

Начав копать, дети наткнулись на трубу из металлопласта, из нее и исходили неизвестные звуки. Юные спасатели решили вытащить того, кто явно застрял в трубе и умолял о помощи, и принесли болгарку и пару монтировок.

Сделав один надрез на трубе, они зацепили его монтировками, пытаясь сделать отверстие побольше, однако плотный материал не позволил им это сделать. Тогда дети сделали еще один надрез с другой стороны и вскрыли трубу. В ней оказался маленький ягненок, вероятно, попавший внутрь через выходное отверстие.

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