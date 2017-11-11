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Дети с помощью болгарки и монтировок вытащили ягненка из трубы
12.11.2017 09:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Все началось после того, как дети услышали из-под земли звуки, похожие на плач. Выяснив, откуда исходит источник звука, они поняли, что он находится под землей.
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Начав копать, дети наткнулись на трубу из металлопласта, из нее и исходили неизвестные звуки. Юные спасатели решили вытащить того, кто явно застрял в трубе и умолял о помощи, и принесли болгарку и пару монтировок.
Сделав один надрез на трубе, они зацепили его монтировками, пытаясь сделать отверстие побольше, однако плотный материал не позволил им это сделать. Тогда дети сделали еще один надрез с другой стороны и вскрыли трубу. В ней оказался маленький ягненок, вероятно, попавший внутрь через выходное отверстие.
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Несколько детей освободили маленького ягненка, попавшего в трубу под слоем земли. Смотрите на видео, как проходила спасательная операция.
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