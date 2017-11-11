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От школьной программы до Хэллоуина: что белорусы искали в интернете в октябре
12.11.2017 09:10 — Разное | Ежедневник
Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Беларуси в октябре – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете.
Больше всего белорусы делали запросов по школьной программе, искали поздравления ко дню матери и следили за новостями, сообщили "Ежедневнику" в компании "Яндекс". Заинтересовал пользователей из Беларуси также голосовой помощник Яндекса Алиса – о ней искали информацию, пытались скачать и заговорить.
Как пояснили в "Яндексе", речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в октябре:
Школьная программа (примеры запросов: [міхась зарэцкі], [стихи маяковского которые легко учатся], [сотнікаў кароткі змест])
День матери (искали поздравления, открытки, идеи для подарков)
Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера)
Замки и крепости (примеры запросов: [замки беларусь реставрация], [средневековые замки беларуси цена стоимость], [крепости беларуси])
Смерть солдата в Печах
Перенос рабочих дней в 2017 году
Хэллоуин (искали дату, костюмы и макияж)
Начало отопительного сезона (примеры запросов: [когда включат отопление в минске], [отопление в гомеле], [начало отопительного сезона в беларуси])
Голосовой помощник Алиса
Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления)
Топ-3 премьер фильмов, которыми белорусы интересовались в октябре:
Премьера фильма "Бегущий по лезвию 2049"
Премьера фильма "Салют-7"
Премьера фильма "Последний богатырь"
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Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Беларуси в октябре – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете.
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