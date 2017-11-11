От школьной программы до Хэллоуина: что белорусы искали в интернете в октябре





Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Беларуси в октябре – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете.

Больше всего белорусы делали запросов по школьной программе, искали поздравления ко дню матери и следили за новостями, сообщили "Ежедневнику" в компании "Яндекс". Заинтересовал пользователей из Беларуси также голосовой помощник Яндекса Алиса – о ней искали информацию, пытались скачать и заговорить.

Как пояснили в "Яндексе", речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в октябре:

Школьная программа (примеры запросов: [міхась зарэцкі], [стихи маяковского которые легко учатся], [сотнікаў кароткі змест])

День матери (искали поздравления, открытки, идеи для подарков)

Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера)

Замки и крепости (примеры запросов: [замки беларусь реставрация], [средневековые замки беларуси цена стоимость], [крепости беларуси])

Смерть солдата в Печах

Перенос рабочих дней в 2017 году

Хэллоуин (искали дату, костюмы и макияж)

Начало отопительного сезона (примеры запросов: [когда включат отопление в минске], [отопление в гомеле], [начало отопительного сезона в беларуси])

Голосовой помощник Алиса

Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления)

Топ-3 премьер фильмов, которыми белорусы интересовались в октябре:

Премьера фильма "Бегущий по лезвию 2049"

Премьера фильма "Салют-7"

Премьера фильма "Последний богатырь"