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Гуськов: как в Атлантике формируется погода, которая приходит в Европу

12.11.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Чтобы улавливать погодные тенденции и понимать базовые зависимости, не нужно быть большим ученым, убежден инструктор высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов.

"Вся погода, которая потом приходит в Европу, формируется в юго-западной части Атлантики, где солнце максимально нагревает воздух и воду", — говорит Гуськов. 

Гуськов: как в Атлантике формируется погода, которая приходит в Европу
© Sputnik/ Я. Пастер
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Энергия нагретого воздуха превращается во вращательное движение или циклонов, или более сильных ураганов, которые затем идут в Европу через Северную Атлантику, принося с собой дожди и холод северных ветров. В этом, по словам собеседника, и заключается главный погодный парадокс — энергия нагрева приносит в Европу холод.

"Чем больше нагрев в юго-западной Атлантике, в частности, в районе Кариб, тем холоднее в Европе. Зависимость очень простая. Поэтому когда мы понимаем, что прогнозируется большее число ураганов, мы можем совершенно спокойно ставить на то, что будет более холодное и дождливое лето в Европе и в России, в том числе, потому что погода в Атлантике формирует погоду в России примерно до Енисея", — отмечает Гуськов. 

Гуськов: как в Атлантике формируется погода, которая приходит в Европу
© Pexels
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В качестве примера эксперт приводит нынешний год, в течение которого ураган случился даже на территории Европы.

"Активность ураганов была настолько сильной, что один из них сформировался в восточной Атлантике и прямиком пошел на Европу. В Англии были очень большие разрушения, но, к счастью, он потом ушел глубже на север", — рассказывает Гуськов.

Беседу с инструктором высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александром Гуськовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Инструктор высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как в юго-западной части Атлантики...

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