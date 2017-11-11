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Пьяная драка пассажиров и водителя маршрутки в Гомеле попала на видео

12.11.2017 10:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Все произошло в субботу, 11 ноября, примерно в 19 часов вечера. Сильно пьяные горожане пытались сесть в маршрутку №5, но водитель не пустил их в салон. После этого мужчина получил кулаком в лицо, завязалась драка. Прохожие сняли происходящее на видео.

Можно видеть, что двое мужчин качают права и не дают уехать маршрутке с остановки, фотографируют номер машины. Водитель буквально вышвыривает одного из них, но мужчины все равно возвращаются и, опершись на капот, препятствуют проезду. Прохожие рассуждали между собой: "Нужно было сразу вызвать милицию и не вступать в бой с неадекватными людьми". 

Свидетели уверяли, что пьяные дебоширы не могли долго открыть дверь, а водитель сразу же им сказал: "Я вас таких пьяных не повезу". Все переживали, чтобы у водителя не сдали нервы. История закончилась тем, что прохожие вызвали милиционеров.

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Пьяные пассажиры устроили драку на остановке общественного транспорта в Гомеле, когда водитель маршрутки отказался везти их из-за их неадекватного состояния.

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