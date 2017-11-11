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Лукашенко поддержал белорусских теннисисток перед игрой
Александр Лукашенко посетил игру команд Беларуси и США в Кубке федерации 11 ноября на корте «Чижовка-Арены», а перед сражением поддержал наших теннисисток.
Президент тепло пообщался с руководителями белорусской команды и со спортсменками, пожелав им удачи.
«Вы можете играть. Выйдите и покажите свою игру. Важная задача – показать свою игру», – цитирует слова Лукашенко
Президента сопровождали на важном турнире гимнастка, двукратная медалистка Ксения Санкович, глава федерации тенниса Беларуси Сергей Тетерин, прес-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Администрации Наталья Кочанова.
Кубок федерации будет проходить 11-12 ноября в Минске.
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Александр Лукашенко посетил игру команд Беларуси и США в Кубке федерации 11 ноября на корте «Чижовка-Арены», а перед сражением поддержал наших теннисисток.
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