Лукашенко поддержал белорусских теннисисток перед игрой

Александр Лукашенко посетил игру команд Беларуси и США в Кубке федерации 11 ноября на корте «Чижовка-Арены», а перед сражением поддержал наших теннисисток.

Президент тепло пообщался с руководителями белорусской команды и со спортсменками, пожелав им удачи.

«Вы можете играть. Выйдите и покажите свою игру. Важная задача – показать свою игру», – цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства.глава белорусской теннисной фе

Президента сопровождали на важном турнире гимнастка, двукратная медалистка Ксения Санкович, глава федерации тенниса Беларуси Сергей Тетерин, прес-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Администрации Наталья Кочанова.

Кубок федерации будет проходить 11-12 ноября в Минске.