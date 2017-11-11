ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поддержал белорусских теннисисток перед игрой

12.11.2017 12:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко посетил игру команд Беларуси и США в Кубке федерации 11 ноября на корте «Чижовка-Арены», а перед сражением поддержал наших теннисисток.

Президент тепло пообщался с руководителями белорусской команды и со спортсменками, пожелав им удачи.

«Вы можете играть. Выйдите и покажите свою игру. Важная задача – показать свою игру», – цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства.глава белорусской теннисной фе

Президента сопровождали на важном турнире гимнастка, двукратная медалистка Ксения Санкович, глава федерации тенниса Беларуси Сергей Тетерин, прес-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Администрации Наталья Кочанова.

Кубок федерации будет проходить 11-12 ноября в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко посетил игру команд Беларуси и США в Кубке федерации 11 ноября на корте «Чижовка-Арены», а перед сражением поддержал наших теннисисток.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Еще одна белорусская теннисистка ждет ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика