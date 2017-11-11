Куда дуют аравийские ветры перемен?

В субботу, 4 ноября, 81-летний король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз назначил своего 32-летнего сына и наследника престола принца Мухаммеда бен Салмана руководителем только что созданного антикоррупционного комитета. Не прошло и суток, как по распоряжению этого комитета было задержано около 40 высокопоставленных лиц: предпринимателей, нынешних и бывших министров и военных, а также 11 принцев из правящего дома. Поистине, молниеносная реакция!



© Pixabay Саудовская Аравия за неделю лишилась двух принцев и покоя

Но не стоит преувеличивать возможности и разворотливость саудовской Фемиды. Разумеется, решения об арестах были приняты заранее, и связаны вовсе не с борьбой против коррупции. Странно было бы ожидать бескомпромиссной борьбы за "чистоту царственных рядов" в стране, где правящая династия может себе позволить сделать подарок в 681 миллион долларов США премьер-министру другого государства без какого-либо внятного объяснения и явного повода (а именно так произошло в 2013 г. в Малайзии). Тяжело поверить во внезапное "просветление" руководителей, чья страна уверенно занимает середину мирового рейтинга восприятия коррупции, находясь на 66 месте, где-то между Лесото и ЮАР. Конечно же, причина тут иная.

"На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич…"

На самом деле мы наблюдаем финальную фазу борьбы за власть, которая началась в этом нефтяном королевстве после вступления на трон нынешнего короля, Салмана бен Абдель Азиза. Глава правящей династии и "хранитель двух святынь" стар, и все (включая самого монарха) прекрасно это понимают.



© REUTERS/ Shamil Zhumatov Нефть дорожает после ареста саудовских принцев

Вопрос престолонаследия стал актуален сразу после воцарения нового правителя, поскольку выбор преемника в Саудовской Аравии не так прост. В соответствии со старинными родоплеменными традициями, трон передавался старшему в роду мужчине. С момента смерти первого короля Абдель Азиза ас-Сауда в 1953 г., трон занимали последовательно его дети, сводные братья от разных браков. Плодовитый король оставил после себя аж 45 потенциальных наследников! Нынешний правитель, Салман бен Абдель Азиз, — пятый по счету сын основателя династии, оказавшийся на троне. Однако к моменту его восшествия на престол дееспособных наследников из числа его братьев практически не осталось. Родному брату монарха, Мукрину бен Абдель Азизу, в момент прихода короля Салмана к власти в 2015 г. стукнуло 70, и он некоторое время по традиции числился наследным принцем. Но динамично развивающийся мир и не самая простая политическая и экономическая ситуации просто выталкивали на роль правителя одной из богатейших стран планеты молодого, образованного и решительного монарха.

Поэтому в июне 2017 г. года престарелый король нарушил сложившуюся традицию престолонаследия и назначил наследным принцем своего родного сына, да еще не от первого, а от третьего брака! Молодой и амбициозный Мухаммед бен Салман к этому моменту успел сосредоточил в своих руках важнейшие государственные посты: министра обороны, главы королевского суда, государственного министра и председателя совета по экономическим вопросам и развитию страны. По мнению многих аналитиков, именно он в последнее время и определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, а о возможной передачей ему отцовского престола уже давно поговаривают как о решенном деле, называя даже дату – 2018 г.

"Молодой да ранний"

© AP/ Cliff Owen Борец с коррупцией и за трон: что известно про Мухаммеда ибн Салмана

И вот теперь молодой наследник решил одним махом устранить всех потенциальных конкурентов и политических противников. Среди арестованных принцев, министров и сановников те, кто мешал Мухаммеду бен Салману проводить свою достаточно жесткую политику на международной арене. Так, наследник считается одним из сторонников активных военных действий против повстанцев в Йемене, где идет опосредованная война между Саудовской Аравией и Ираном. Также именно он выступил одним из главных идеологов начавшегося в июне противостояния с Катаром, поскольку видит в этом государстве конкурента в деле политического объединения арабского мира и на поприще экономической модернизации и развития региона. Мухаммеда бен Салмана считают автором внешнеполитического разворота Саудовской Аравии от ориентации на США к более самостоятельной политике. Свидетельством этого стали четыре визита принца в Москву за последние два года и организация первого в истории двух стран посещения королем Салманом российской столицы в октябре 2017 г.

"Камо грядеши?"

Антиамериканская подоплека просматривается и в аресте богатейшего человека мира, миллиардера и племянника короля Салмана, принца аль-Валида бен Таляли, имеющего доли в известнейших американских корпорациях "Citigroup", "21st Century Fox", "Apple", "Twitter". Этот арабский "Уоррен Баффет", чье состояние оценивается почти в 19 млрд. долларов, был активным лоббистом планируемого в следующем году размещения акций саудовской государственной нефтяной компании Aramco (самой дорогой компании в мире, чья стоимость оценивается более чем в триллион долларов) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Теперь эти планы под угрозой. Так же, как и размещение многомиллионных военных заказов Саудовской Аравии в США, соглашения о чем были подписаны в перерывах между танцами с саблями во время майского визита Дональда Трампа в Эр-Рияд. Сейчас большинство подписантов этих контрактов арестованы.

Вообще наследник и потенциальный король стремится увести страну от нефтяной зависимости и именно тут перебегает дорогу интересам США. Главный импортер арабской нефти, поставщик на Аравийский полуостров недешевых современных вооружений и хранитель золотого запас саудитов, Вашингтон вовсе не заинтересован, чтоб Саудовская Аравия в ближайшей перспективе превратилась в современное государство с высокотехнологичной инновационной экономикой, о чем открыто заявил Мухаммед бен Салман в своей программе "Видение 2030". Под эту программу саудиты готовы выделить огромные ресурсы, и теперь ищут квалифицированных исполнителей. Одним из партнеров по модернизации этого арабского государства может стать Республика Беларусь, которая в 2016 г. заключила с Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в науке и технологиях. Особый интерес Эр-Рияд проявил к сферам фармакологии, биотехнологий, IT-индустрии, а также к сфере образования и подготовки кадров, где у нашего государства есть определенные преимущества.

Новая эпоха требует новых, решительных, молодых и энергичных лидеров. И принц Мухаммед, безусловно, из их числа. Посмотрим, сумеет ли он изменить страну. По крайней мере, аравийскую политическую элиту он уже меняет.