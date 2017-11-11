Мхитарян о матче с белорусами: это была товарищеская игра

"Это была товарищеская игра, обе команды старались посмотреть новых игроков для будущего. Болельщикам Беларуси — не расстраивайтесь, у вас очень хорошая команда и удачи в будущем", — сказал Мхитарян.

Напомним, что игра прошла в Ереване 10 ноября, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев и вызвала большие вопросы со стороны букмекерских контор.

"Договорняк" в Ереване: не виноватые мы, так само получилось?!>>

Как Мхитарян хвалил белорусскую сборную, смотрите на видео.