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Мхитарян о матче с белорусами: это была товарищеская игра
12.11.2017 12:22 — Разное | Sputnik Беларусь
"Это была товарищеская игра, обе команды старались посмотреть новых игроков для будущего. Болельщикам Беларуси — не расстраивайтесь, у вас очень хорошая команда и удачи в будущем", — сказал Мхитарян.
Напомним, что игра прошла в Ереване 10 ноября, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев и вызвала большие вопросы со стороны букмекерских контор.
Как Мхитарян хвалил белорусскую сборную, смотрите на видео.
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