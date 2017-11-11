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Легендарная Люсенька: 82 года со дня рождения Людмилы Гурченко

12.11.2017 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Великая советская и российская актриса родилась 12 ноября 1935 года.

Всегда элегантно и модно одетая, кокетливая и яркая — Людмила Гурченко по сей день считается эталоном женственности.  При этом актриса любила, когда окружающие называли ее Люсей — Гурченко гордилась, что стала кумиром миллионов, оставаясь своим человеком.

В жизни Людмилы Марковны было много мужчин, но всю свою любовь она, безусловно, отдала кинематографу и сцене, Гурченко сыграла более чем в 120 фильмах. Звездной ролью актрисы стала Леночка Крылова в "Карнавальной ночи", которая побила все рекорды проката.

В жизни Гурченко были и ошеломительная слава, и 10 лет "забвения" — за свою карьеру актриса заслужила любовь зрителей и добилась признания властей. 

В день рождения легендарной актрисы Sputnik собрал архивные кадры и запоминающие цитаты актрисы. 

 
 
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Великая советская и российская актриса родилась 12 ноября 1935 года.

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