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Легендарная Люсенька: 82 года со дня рождения Людмилы Гурченко
12.11.2017 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Великая советская и российская актриса родилась 12 ноября 1935 года.
Всегда элегантно и модно одетая, кокетливая и яркая — Людмила Гурченко по сей день считается эталоном женственности. При этом актриса любила, когда окружающие называли ее Люсей — Гурченко гордилась, что стала кумиром миллионов, оставаясь своим человеком.
В жизни Людмилы Марковны было много мужчин, но всю свою любовь она, безусловно, отдала кинематографу и сцене, Гурченко сыграла более чем в 120 фильмах. Звездной ролью актрисы стала Леночка Крылова в "Карнавальной ночи", которая побила все рекорды проката.
В жизни Гурченко были и ошеломительная слава, и 10 лет "забвения" — за свою карьеру актриса заслужила любовь зрителей и добилась признания властей.
В день рождения легендарной актрисы Sputnik собрал архивные кадры и запоминающие цитаты актрисы.
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Великая советская и российская актриса родилась 12 ноября 1935 года.
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