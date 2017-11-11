Чеснов: нужны ли в Беларуси семейные доктора?

Во многих странах Европы и США сегодня широко распространена практика семейных докторов. Семейными докторами принято называть специалистов широкого профиля, которые наблюдают за состоянием здоровья всех членов конкретной семьи. В большинстве случаев, семейный доктор может квалифицированно проконсультировать по многих вопросам, связанным с состоянием здоровья.



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Тем не менее, известный минский педиатр, заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов в беседе на радио Sputnik Беларусь отметил, что не приветствует распространение такой практики в нашей стране.

"Семейный доктор — это врач общей практики, который владеет и заболеваниями взрослых, и детей. Я к этому отношусь, честно говоря, отрицательно, потому что невозможно объять необъятное. У бабушки будет свой набор болячек, у мамы гипертония, у папы диабет. Это уже для семейного врача нагрузка большая. Но чтобы к детям, это нужна специальная подготовка, специальные знания физиологии ребенка", — говорит Чеснов.



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По мнению педиатра, особенная сложность состоит как раз в знании физиологии ребенка, причем разновозрастной. Ведь новорожденный, ребенок в шесть месяцев и в год — это разные дети. И подходить к их лечению нужно по-разному. В этой ситуации хорошо, если ребенок растет, в буквальном смысле, на глазах у врача, тогда особенности его развития и состояния здоровья можно знать и даже чувствовать, отмечает специалист.

Таким образом, от практики семейных докторов в Беларуси рано или поздно придется вернуться к тому, что детским здоровьем будут заниматься педиатры, резюмирует специалист.

Комментарий известного минского педиатра, заведующего приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрия Чеснова слушайте на радио Sputnik Беларусь.