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Чеснов: нужны ли в Беларуси семейные доктора?

12.11.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во многих странах Европы  и США сегодня широко распространена практика семейных докторов. Семейными докторами принято называть специалистов широкого профиля, которые наблюдают за состоянием здоровья всех членов конкретной семьи. В большинстве случаев, семейный доктор может квалифицированно проконсультировать по многих вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Чеснов: нужны ли в Беларуси семейные доктора?
© Sputnik / Виктор Толочко
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Тем не менее, известный минский педиатр, заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов в беседе на радио Sputnik Беларусь отметил, что не приветствует распространение такой практики в нашей стране.

"Семейный доктор — это врач общей практики, который владеет и заболеваниями взрослых, и детей. Я к этому отношусь, честно говоря, отрицательно, потому что невозможно объять необъятное. У бабушки будет свой набор болячек, у мамы гипертония, у папы диабет. Это уже для семейного врача нагрузка большая. Но чтобы к детям, это нужна специальная подготовка, специальные знания физиологии ребенка", — говорит Чеснов. 

Чеснов: нужны ли в Беларуси семейные доктора?
© Sputnik / Виктор Толочко
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По мнению педиатра, особенная сложность состоит как раз в знании физиологии ребенка, причем разновозрастной. Ведь новорожденный, ребенок в шесть месяцев и в год — это разные дети. И подходить к их лечению нужно по-разному. В этой ситуации хорошо, если ребенок растет, в буквальном смысле, на глазах у врача, тогда особенности его развития и состояния здоровья можно знать и даже чувствовать, отмечает специалист.

Таким образом, от практики семейных докторов в Беларуси рано или поздно придется вернуться к тому, что детским здоровьем будут заниматься педиатры, резюмирует специалист.

Комментарий известного минского педиатра, заведующего приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрия Чеснова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Почему известный минский педиатр Дмитрий Чеснов не поддерживает появление в нашей стране семейных докторов, специалист рассказал в беседе на радио Sputnik Беларусь.

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