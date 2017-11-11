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Для тех, кто не обеспечил встречу Путина и Трампа "последует кара"
12.11.2017 13:26 — Разное | Ежедневник
Владимир Путин объяснил отсутствие двухсторонней встречи с президентом США на саммите АТЭС ее несогласованием командами глав государств.
В ходе беседы с журналистами по итогам саммита АТЭС во вьетнамском Дананге Путин назвал две причины, по которым не встретился там с Дональдом Трампом, сообщает
«Что касается отдельной встречи с господином Трампом, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа и с моим графиком. И с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось», — сказал он.
Комментируя слова президента, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что «последует кара», сообщают «РИА Новости».
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Владимир Путин объяснил отсутствие двухсторонней встречи с президентом США на саммите АТЭС ее несогласованием командами глав государств.
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