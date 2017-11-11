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Для тех, кто не обеспечил встречу Путина и Трампа "последует кара"

12.11.2017 13:26 — Разное | Ежедневник  
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Для тех, кто не обеспечил встречу Путина и Трампа "последует кара"

Владимир Путин объяснил отсутствие двухсторонней встречи с президентом США на саммите АТЭС ее несогласованием командами глав государств.

В ходе беседы с журналистами по итогам саммита АТЭС во вьетнамском Дананге Путин назвал две причины, по которым не встретился там с Дональдом Трампом, сообщает РБК с ссылкой на агентство ТАСС.

«Что касается отдельной встречи с господином Трампом, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа и с моим графиком. И с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось», — сказал он.

«Ну, будут наказаны за это», — добавил Путин.

При этом президент России заметил, что «ничего страшного не случилось», поскольку ему удалось поговорить с Трампом в ходе заседания в субботу.

Комментируя слова президента, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что «последует кара», сообщают «РИА Новости».

Ранее Путин заявлял, что встреча с президентом США не произошла, потому что «отношения России и США не вышли из кризиса». При этом он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы перевернуть эту страницу.



 

 
 
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Владимир Путин объяснил отсутствие двухсторонней встречи с президентом США на саммите АТЭС ее несогласованием командами глав государств.

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