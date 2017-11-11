Овчаренко: правда ли, что просмотр ужастиков сжигает лишние калории

Британские ученые в ходе эксперимента на людях пришли к выводу, что просмотр фильмов ужасов способствует сжиганию калорий. Исследователями составлен даже ТОП-10 фильмов ужасов, наиболее эффективных для сброса лишних килограммов.

На третьем месте рейтинга разместился "Изгоняющий дьявола" 1973 года, он поможет избавиться от 158 калорий за сеанс. На втором месте — фильм Стивена Спилберга "Челюсти" 1975 года, при его просмотре исчезает 161 калория. И, наконец, как показали опыты над живыми людьми, наиболее качественную замену гимнастике можно получить, посмотрев "Сияние" 1980 года режиссера Стенли Кубрика с Джеком Николсоном в главной роли. Хоррор про "душегубский" отель избавит каждого зрителя от 184 калорий.

Как влияет просмотр ужастиков и на вес, и на психику человека, на радио Sputnik пояснила кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

"Это какие-то сопутствующие эффекты, которые оказывает просмотр фильмов ужасов. Естественно, что тренажерный зал у нас фильмы ужасов не заменят для того, чтобы справляться с лишним весом. Другое дело в том, что под воздействием сильных эмоций запускается большое количество химических процессов, которые могут ускоряться и таким образом оказывать влияние на метаболизм. Но здесь, конечно, больше запускается эмоциональный обмен с внешним миром через просмотр фильмов ужасов", — говорит психолог.

Беседу с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко слушайте на радио Sputnik Беларусь.