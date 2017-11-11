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Видеофакт: Ксению Собчак освистали во время митинга в Санкт-Петербурге

12.11.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Согласованный митинг организовали сторонники Европейского университета в Петербурге. Он прошел 11 ноября на Площади Ленина. Когда Собчак вышла на сцену и начала выступление, некоторые участники мероприятия начали кричать "Позор!" и свистеть. В ответ телеведущая назвала кричавших провокаторами и призвала не обращать на них внимание.

Видеофакт: Ксению Собчак освистали во время митинга в Санкт-Петербурге
© Sputnik/ Владимир Федоренко
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Ранее Арбитраж Петербурга решил аннулировать лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора. После получения электронного уведомления Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии Европейский университет вновь подал соответствующую заявку.

Участники субботнего митинга требовали "спасти науку и образование": вернуть здание и лицензию Европейскому университету, отменить слияние Российской государственной библиотеки в Москве (РГБ) и Российской национальной библиотеки в Петербурге (РНБ), Российского государственного гидрометеорологического университета и Полярной академии, Издательско-полиграфического техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства.

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Теги: Минск
 
 
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Российскую телеведущую Ксению Собчак, ранее заявившую о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, освистали на митинге в Санкт-Петербурге....

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