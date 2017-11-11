|
Видеофакт: Ксению Собчак освистали во время митинга в Санкт-Петербурге
12.11.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Согласованный митинг организовали сторонники Европейского университета в Петербурге. Он прошел 11 ноября на Площади Ленина. Когда Собчак вышла на сцену и начала выступление, некоторые участники мероприятия начали кричать "Позор!" и свистеть. В ответ телеведущая назвала кричавших провокаторами и призвала не обращать на них внимание.
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Ранее Арбитраж Петербурга решил аннулировать лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора. После получения электронного уведомления Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии Европейский университет вновь подал соответствующую заявку.
Участники субботнего митинга требовали "спасти науку и образование": вернуть здание и лицензию Европейскому университету, отменить слияние Российской государственной библиотеки в Москве (РГБ) и Российской национальной библиотеки в Петербурге (РНБ), Российского государственного гидрометеорологического университета и Полярной академии, Издательско-полиграфического техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства.
Читайте также:
Соцсети о визите Собчак в Минск: последняя встреча в качестве ведущей>>
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российскую телеведущую Ксению Собчак, ранее заявившую о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, освистали на митинге в Санкт-Петербурге....
|
Архив (Разное)
Комментарии