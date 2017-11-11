Компании с иностранным капиталом легче живут в кризис

Привлечение прямых зарубежных инвестиций – одно из эффективных решений для выживания российского бизнеса в период экономического спада, выяснили эксперты НИУ ВШЭ.

Влияние иностранного капитала на повышение конкурентоспособности российских фирм было изучено на основе выборки из более чем 1000 акционерных обществ по открытым данным за 2004–2014 годы, сообщает iq.hse.ru .

Исследователи применили метод квантильной регрессии, позволяющий учесть неоднородность объектов анализа. Выборку составили средние и крупные компании с существенными различиями в финансовых показателях.

«Преимущество иностранной собственности в некризисные годы было подтверждено в предыдущих исследованиях, которые показывали, что во время экономического роста доступ к иностранному капиталу не является единственным условием для успеха. Наше исследование демонстрирует совершенно другую картину во время рецессии, когда связи с зарубежными партнерами существенно смягчили последствия кризиса в принимающих странах», – комментирует Анна Быкова, научный сотрудник международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ в Перми.

Согласно результатам работы, негативный эффект кризиса снижается, а в некоторых случаях полностью нивелируется для компаний с прямыми иностранными инвестициями. Полученные эмпирические свидетельства могут быть использованы при формировании политики привлечения иностранного капитала. Кроме того, рассматривая российские компании в качестве примера развивающихся рынков, авторы исследования заключили, что иностранный капитал потенциально особо значим для всех стран с переходной экономикой, испытывающих кризис.