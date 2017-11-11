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Пушкарева: чем уникален спектакль "Чыгунка" инклюзивного театра "і"
12.11.2017 17:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Улучшение по всем аспектам — коммуникативность, социализация, когнитивные функции — наблюдается практически у всех детей и взрослых с аутизмом, которые занимаются в театральных студиях. Семейный инклюзив-театр "і" сперва был пусть и не совсем обычной, но семейной театральной студией Ирины Пушкаревой.
© Sputnik / Виктор Толочко
В семейную театральную студию Ирины как-то пришли несколько человек с детьми, у которых было диагностировано расстройство аутического спектра. И эти "особые" дети влились в творческий процесс наравне с обычными студийцами. Одним из "особых" оказался сын белорусских литераторов Валентина и Веры Жыбулей Кастусь.
"Во время подготовки к самому первому спектаклю, когда еще рисовали декорации, Кастусь нарисовал какой-то очень странный рисунок, подошел ко мне и стал рассказывать сказку про железную дорогу. Я поняла, что у него в голове очень серьезный спектакль", — рассказала Пушкарева.
© Sputnik / Виктор Толочко
Не успела пройти премьера первого спектакля театра "Флейта-Чарадзейка", творческий коллектив принялся за реализацию идеи Кастуся Жыбуля. В процессе становления спектакля участвовали не только педагоги театра, но и известные актеры Игорь Сидорчик и Геннадий Фомин.
Музыку к спектаклю написал 12-летний студиец театра Никита Лынько, эскизы костюмов предложили 11-летние Злата Залесская и Алина Трепенок. Эскизы декораций придумал еще один "особый" студиец Максим Лагун. Спектакль под названием "Чыгунка" уже успешно показан и в Минске, и в некоторых городах Беларуси.
Рассказ Ирины Пушкаревой об уникальном спектакле инклюзивного театра "і" слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Художественный руководитель семейного инклюзив-театра "і" Ирина Пушкарева рассказала на радио Sputnik Беларусь об уникальной пьесе, которую написал один из юных...
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