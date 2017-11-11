ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск предлагают сделать "молодежной столицей стран СНГ"

12.11.2017 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Видеомост Москва — Минск — Кишинев — Астана — Белград состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь и был посвящен Всемирному дню молодежи.

 "Есть много разных площадок в интеграционных объединениях, например, есть "культурные столицы" СНГ. Почему бы Минску не стать молодежной столицей СНГ и президенту Лукашенко не возглавить это начинание?" — предложил руководитель молодежного социально-культурного общественного объединения "Русь молодая" Сергей Лущ на встрече в пресс-центре Sputnik Беларусь, посвященной итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России.

Он напомнил, что в 2019 году в Беларуси пройдут Вторые Европейские игры. И к этому мероприятию представители молодежных организаций предлагают выбрать Минск молодежной столицей стран СНГ.

Подробнее об инициативах молодежи по дальнейшему участию в общественной и политической жизни в Беларуси, об опыте российских регионов по развитию и поддержке молодежных объединений смотрите на видео со встречи в пресс-центре Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители молодежных организаций предлагают выбрать Минск молодежной столицей стран СНГ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Миллион евро для Грушевки: райисполком получил грант на реставрацию усадьбы Тадеуша Рейтана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика