Видеомост Москва — Минск — Кишинев — Астана — Белград состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь и был посвящен Всемирному дню молодежи.

"Есть много разных площадок в интеграционных объединениях, например, есть "культурные столицы" СНГ. Почему бы Минску не стать молодежной столицей СНГ и президенту Лукашенко не возглавить это начинание?" — предложил руководитель молодежного социально-культурного общественного объединения "Русь молодая" Сергей Лущ на встрече в пресс-центре Sputnik Беларусь, посвященной итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России.

Он напомнил, что в 2019 году в Беларуси пройдут Вторые Европейские игры. И к этому мероприятию представители молодежных организаций предлагают выбрать Минск молодежной столицей стран СНГ.

Подробнее об инициативах молодежи по дальнейшему участию в общественной и политической жизни в Беларуси, об опыте российских регионов по развитию и поддержке молодежных объединений смотрите на видео со встречи в пресс-центре Sputnik Беларусь.