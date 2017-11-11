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Борткевич: таких людей, как Ноткин, надо ценить
12.11.2017 18:22 — Разное | Sputnik Беларусь
В субботу вечером, 11 ноября, на своей даче в Одинцовском районе Московской области
Одной из последних передач "Приглашает Борис Ноткин", прошедших в эфире, была программа с участием легендарного "золотого" голоса "Песняров" Леонида Борткевича.
"Борис Исаевич Ноткин — совершенно великолепнейший, грамотнейший и добрейший человек. Мы две большие передачи сделали. На интервью я смотрю ему в глаза, а он мне задает следующий вопрос, который я как раз хотел ему рассказать. Не знаю, почему прекратились эти интервью. Там много "подводных камней" Таких людей, как Ноткин, надо ценить. Я считаю их посвященными", — сказал Борткевич.
Борис Ноткин родился в 1942 году. Советский и российский телеведущий, член академии российского телевидения, дважды номинант на телевизионную премию ТЭФИ, член Общественного совета Российского еврейского конгресса. В последние годы жизни страдал онкологическим заболеванием. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.
Комментарий Леонида Борткевича слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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