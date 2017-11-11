Трамп высказал согласие с обвинениями спецслужб о роли России в выборах в США





Президент США Дональд Трамп согласился с выводами американских спецслужб, которые обвинили Россию во вмешательстве в ход выборов в 2016 году.

Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое, заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, которые обвинили Россию во вмешательстве в ход президентских выборов в 2016 году, передает РБК с ссылкой на Reuters.



«Я верю, что он считает, что он и Россия не вмешивались в выборы», — сказал американский президент, комментируя заявления Владимира Путина о том, что он не причастен к предполагаемому вмешательству России в выборы. «То, во что он верит, является тем, во что он верит», — подчеркнул Трамп.



​Трамп заверил, что он не собирается спорить с президентом Путиным на эту тему. Он подчеркнул, что хочет работать и сотрудничать с Россией по многим мировым проблемам.

Говоря о своем мнении, Трамп заявил, что верит «нашим спецслужбам». «Возглавляемые сейчас прекрасными людьми, я очень верю в наши спецслужбы», — заключил он.



Трамп не указал на конкретные заявления американских спецслужб. Известно, что в январе 2017 года Офис директора Национальной разведки США опубликовал несекретную версию доклада «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США». В этом документе описывается позиция американской разведки, согласной которой Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы США, а именно — «очернить Хиллари Клинтон», так как Дональда Трампа в Москве, по мнению американской разведки, посчитали более предпочтительным кандидатом.



При этом самому Трампу также в январе на встрече с директором Нацразведки Джеймсом Клеппером была представлена секретная часть доклада. После этого Трамп заявил, что «не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, а также не было никакого взлома машин для голосования».



С позицией директора Национальной разведки согласен директор ЦРУ Майк Помпео. Он подтвердил это в своем заявлении, сделанном 11 ноября. В США при этом поменялись лидеры нескольких агентств — Нацразведку теперь возглавляет Дэниэл Коутс, ФБР — Эндрю Маккейб (Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР 9 мая 2017 года).



Американские спецслужбы считают, что ко взлому серверов Демократической партии в июле 2016 года причастна группировка хакеров Fancy Bear, которая якобы связана с Минобороны России.



Ранее Трамп заявил, что на полях саммита АТЭС в Дананге несколько раз пообщался с Путиным. В том числе спросил его о вмешательстве России в выборы. Путин отверг такую возможность, сообщил американский президент. «И я правда верю, что он действительно так считает. Я думаю, что он очень оскорблен этим, что не так хорошо для нашей страны», — говорил он.



Россия неоднократно отрицала свою причастность к вмешательству в выборы в США. Расследование о вмешательстве, которое вело ФБР, а теперь продолжает офис спецпрокурора Роберта Мюллера, Путин счел «внутриполитической борьбой».







