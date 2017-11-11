|
Мокрый снег и дождь ожидаются в понедельник в Беларуси
12.11.2017 19:34 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Начало недели будет дождливым, возможен и мокрый снег, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, ночью существенных осадков не ожидается. А вот днем по всей республике прогнозируется мокрый снег и дождь. Температура воздуха в Минске составит от одного до трех градусов тепла.
В некоторых городах будет теплее: так, в Бресте ожидается до плюс семи градусов, в Гомеле — до плюс шести.
Температура воздуха ночью может опуститься до двух градусов со знаком "минус". Ветер ожидается умеренный, в некоторых районах днем — порывистый.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики прогнозируют осадки 13 ноября, максимальная температура воздуха – около четырех градусов со знаком "плюс".
|
Архив (Разное)
Комментарии