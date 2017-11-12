Сергей Сацук: Белорусское здравоохранение: на кого работает система?





Не могу больше доверять белорусской системе здравоохранения. Отдельно взятой клинике - возможно, врачу, медсестре - вероятно, но только не системе в целом. Такое мнение сложилось у меня после разговора с высокопоставленными чиновниками Минздрава.

После публикации расследования "Ежедневника" " Коррупция Минздрава: становление системы ", мне позвонил министр здравоохранения Валерий Малашко.

В материале речь шла о том, что литовская компания Medical Technologies LBI ЗАО при попустительстве или прямом содействии (я лично склоняюсь ко второму) чиновников Минздрава незаконно получила регистрацию и много лет поставляла в белорусские больницы не сертифицированное оборудование. Согласно законодательству, если оборудование не имеет соответствующих сертификатов, подтверждающих качество и безопасность, оно априори считается некачественным и опасным. По моему мнению, чиновники Минздрава знали об отсутствии необходимого сертификата, тем не менее, выдали литовской компании регистрацию, что позволило ей поставлять оборудование в белорусские больницы. Только спустя много лет, после вмешательства Государственного таможенного комитета, увидевшего в этих поставках и незаконное освобождение от уплаты пошлин и НДС, Минздрав отменил регистрацию.

Разговор с министром получился интересный. Нет, он не ругался и даже не обвинял ни в чем. Он не опроверг ни одного изложенного в статье факта, а только не согласился с выводами. В конце министр предупредил, что первую такую публикацию он стерпит, но если будет еще, то вынужден будет защищать честь ведомства. Кто-то увидит в этом скрытую угрозу, но я увидел именно предупреждение, поскольку общий посыл был такой: соответствующим чиновникам дана команда на контакт, встречайтесь, задавайте вопросы - они вам все разъяснят, чтобы у вас не возникло неверных выводов. И встреча действительно не заставила себя ждать.

Лукавые разговоры

Подвести общий итог двум встречам с чиновниками, состоявшимся по распоряжению министра, я могу только одним словом. Если мягко, - лукавство. Если жестко - вранье. Буквально на каждом шагу, на каждый острый или неудобный вопрос. Другой оценки, извините, господин министр, у меня нет.

"Если часто врать доверчивым людям - теряешь квалификацию". Не помню, кто это сказал, но касаемо данной ситуации - в самую суть. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и так откровенно врать чиновники начали лишь потому, что уже ничего не боятся.

Спрашиваю, почему все же была аннулирована регистрация литовской компании, которая много лет поставляла в белорусские больницы оборудование?

Ответ: за предоставление недостоверной информации, которая на момент регистрации не могла быть проверена.

Я не могу оценить этот ответ иначе, как неумелую ложь.

Во-первых, литовская компания получила регистрацию Минздрава Беларуси как европейский производитель по Сертификату качества менеджмента ISO 13485, хотя должна была предоставить сертификат на соответствие европейской директиве MDD 93/42/ЕЕС, о чем белорусским чиновникам прекрасно известно. Это как если бы сотрудники МРЭО ГАИ зарегистрировали автомобиль по водительскому удостоверению, не проверив даже номер на кузове, а потом бы говорили, что их обманули.

Во-вторых, Минздрав не раз извещался о том, что литовская компания не является сертифицированным европейским производителем медицинского оборудования и неправомерно наносит на него знак EC. Писало даже официальное ведомство Литвы, но все эти сообщения оставлялись без должного реагирования. Лишь когда в дело вмешался Государственный таможенный комитет, увидевший необоснованное освобождение от НДС и таможенных пошлин, Минздрав был вынужден аннулировать регистрацию литовской компании.

И после таких фактов, не опровергнутых Минздравом, мне говорят, что чиновников якобы ввели в заблуждение. Смешно, честное слово.

Тут есть еще один нюанс. Если Минздрав обманули и неправомерно получили регистрацию, значит, в белорусские больницы много лет поставлялось не сертифицированное, то есть некачественное оборудование. В таком случае, при наличии обмана, Минздрав должен был изъять оборудование, а к литовской компании предъявить претензии по возмещению причиненных убытков. Но ничего этого сделано не было. Почему? Для меня ответ очевиден. Может поэтому Минздрав на этот вопрос ничего не отвечает?

Разговор по второй статье получился аналогичным. Например, мне на голубом глазу было заявлено, что стеновые и потолочные панели, светильники, двери и прочие элементы, входящие в состав так называемых "чистых помещений" можно поставлять в белорусские больницы без каких-либо сертификатов и регистраций, подтверждающих качество и безопасность. Не нужны ни пожарные, ни гигиенические испытания - ничего. Но стоило лишь мне спросить: "Можно я напишу об этом со ссылкой на вас?", как соответствующий чиновник сразу же сорвался и на повышенных тонах заявил, что не давал разрешения на интервью и если я об этом напишу, то он потребует опровержение.

Такая реакция вполне понятна. Ведь если написать со ссылкой на ответственное лицо Минздрава, что не нужны сертификаты, подтверждающие качество и безопасность - тут такое начнется... В глаза мне можно говорит все что угодно, а вот заявить тоже самое на всю страну - слишком опасно.

Было еще много вот таких "откровенных" разговоров. Рассказывать обо всех и опровергать их - не вижу смысла. Упомяну лишь, что договорились до того, что будто бы областные больницы, оказывается, Минздраву не подчиняются. Мое мнение - это уже край.

Обратная реакция

Еще меня возмутило, реакция чиновников здравоохранения на различные факты, свидетельствующие о реальной угрозе жизни и здоровью жителей страны. Я им реальные факты и документы, а они - мы проведем проверку, как к вам попали эти документы. Заметьте, не проверку самих фактов, хотя именно это я им предлагал, а проверку их утечки. Иными словами, для Минздрава в данной ситуации важно не выяснить истину и, при наличии угрозы жизни и здоровью жителей страны, принять меры по ее устранению. Важно принять меры, чтобы подобные факты не становились больше достоянием общественности.

Именно поэтому я больше не могу доверять системе здравоохранения Беларуси. Она охраняет не здоровье людей, а благополучие чиновников. Еще удивительно, как вопреки такой системе, там осталось много добросовестных и честных врачей, которых действительно заботит здоровье людей. Впрочем, не так уж и много – проблема дефицита кадров в системе здравоохранения уже много лет находится в разряде трудно разрешимых.

Я прекрасно понимаю, что чиновники Минздрава донесут министру всю эту ситуацию так, что у него не останется другого выхода, как принять к независимому СМИ меры. Возможно, я наивный человек, но я все еще верю, что при желании и министр может во всем реально разобраться и принять именно те меры, которые действительно необходимо.