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Кохановский: мы готовы развивать совместную с МГУ подготовку магистров
13.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Программа сотрудничества, которую подписали руководители исторических факультетов БГУ и МГУ, предусматривает не только обмен студентами и обмен опытом между преподавателями двух ведущих вузов. Речь идет и о возможности создания совместной магистратуры по исторической информатике и истории белорусской диаспоры, рассказал радио Sputnik Беларусь декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Как отметил собеседник, появление этих проектов стало результатом долговременного сотрудничества между историческими факультетами двух крупнейших вузов. Кроме того, для реализации задуманного есть и квалифицированный преподавательский состав.
"Мы готовы развивать совместную подготовку магистров, и конечно, по результату хотелось бы выдавать какой-то совместный сертификат или диплом. Но, опять же, это протокол о серьезных намерениях, но есть еще и нормативные документы, и рабочие моменты, и мы их будем обсуждать", — рассказал Кохановский.
По словам декана исторического факультета БГУ, в ближайшей перспективе — достаточно большая работа и по согласованию, и по подготовке учебных планов, и прочим вопросам. Совместная магистратура может быть открыта уже в ближайшем учебном году, сообщил Кохановский.
Фрагмент беседы с деканом исторического факультета БГУ Александром Кохановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский рассказал радио Sputnik Беларусь о возможности создания совместной магистратуры по исторической...
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