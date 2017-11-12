Кохановский: мы готовы развивать совместную с МГУ подготовку магистров

Программа сотрудничества, которую подписали руководители исторических факультетов БГУ и МГУ, предусматривает не только обмен студентами и обмен опытом между преподавателями двух ведущих вузов. Речь идет и о возможности создания совместной магистратуры по исторической информатике и истории белорусской диаспоры, рассказал радио Sputnik Беларусь декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Декан истфака БГУ о белорусской интеллигенции и просвещении

Как отметил собеседник, появление этих проектов стало результатом долговременного сотрудничества между историческими факультетами двух крупнейших вузов. Кроме того, для реализации задуманного есть и квалифицированный преподавательский состав.

"Мы готовы развивать совместную подготовку магистров, и конечно, по результату хотелось бы выдавать какой-то совместный сертификат или диплом. Но, опять же, это протокол о серьезных намерениях, но есть еще и нормативные документы, и рабочие моменты, и мы их будем обсуждать", — рассказал Кохановский.

По словам декана исторического факультета БГУ, в ближайшей перспективе — достаточно большая работа и по согласованию, и по подготовке учебных планов, и прочим вопросам. Совместная магистратура может быть открыта уже в ближайшем учебном году, сообщил Кохановский.

Фрагмент беседы с деканом исторического факультета БГУ Александром Кохановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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