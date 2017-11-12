ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кохановский: мы готовы развивать совместную с МГУ подготовку магистров

13.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Программа сотрудничества, которую подписали руководители исторических факультетов БГУ и МГУ, предусматривает не только обмен студентами и обмен опытом между преподавателями двух ведущих вузов. Речь идет и о возможности создания совместной магистратуры по исторической информатике и истории белорусской диаспоры, рассказал радио Sputnik Беларусь декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.

Кохановский: мы готовы развивать совместную с МГУ подготовку магистров
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Декан истфака БГУ о белорусской интеллигенции и просвещении

Как отметил собеседник, появление этих проектов стало результатом долговременного сотрудничества между историческими факультетами двух крупнейших вузов. Кроме того, для реализации задуманного есть и квалифицированный преподавательский состав.

"Мы готовы развивать совместную подготовку магистров, и конечно, по результату хотелось бы выдавать какой-то совместный сертификат или диплом. Но, опять же, это протокол о серьезных намерениях, но есть еще и нормативные документы, и рабочие моменты, и мы их будем обсуждать", — рассказал Кохановский.

По словам декана исторического факультета БГУ, в ближайшей перспективе —  достаточно большая работа и по согласованию, и по подготовке учебных планов, и прочим вопросам. Совместная магистратура может быть открыта уже в ближайшем учебном году, сообщил Кохановский.

Фрагмент беседы с деканом исторического факультета БГУ Александром Кохановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Кохановский: для студентов-историков важно быть неравнодушными >>

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский рассказал радио Sputnik Беларусь о возможности создания совместной магистратуры по исторической...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Определились уже 28 команд-участниц ЧМ-2018 по футболу в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика