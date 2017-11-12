Теннисный вывод: девчонки, влюбляйтесь в белорусов!

Два ноябрьских дня страна жила по теннисному времени. И в этом заявлении нет особенной гиперболы. Конечно, кто-то в субботу и воскресенье занимался домашними делами, например, квася капусту. Кто-то радовал себя шопинг-терапией, уже присматриваясь к новогоднему ассортименту. Кто-то банально работал в уик-энд, что также не редкость.

Но тем, как на "Чижовка-Арене" проходила финальная битва Кубка Федерации Беларусь — США интересовался каждый. Пусть на ходу, пусть мельком, но — обязательно! Соболенко и Саснович — эти фамилии стали самыми громкими в стране. Вполне заслуженно, даже несмотря на итоговое поражение — 2:3.

Чему восхищаться?

В первую очередь упорству и мобилизованности белорусок. О том, сколь априори ничтожными эксперты полагали шансы нашей сборной одолеть американских примадонн большой ракетки, говорят изначальные букмекерские котировки. Очень низкие для Беларуси. Кстати, котировки не шибко выросли и после первого дня, завершившегося вничью — 1:1.

Но Соболенко и Саснович, защищая честь страны, не в первый раз оказались способны демонстрировать свой лучший теннис. Безусловно, не безошибочный, но эмоционально огнедышащий, что на ту же победительницу Открытого чемпионата США-2017 Стивенс произвело неизгладимое и деморализующее воздействие.



© Sputnik / Ирина Петрович Теннисистки общаются после завершения парного матча

И сейчас больше всего не хочется обсуждать решение нашего капитана Эдуарда Дуброва поставить на решающий парный матч вместе с Саснович не узкого специалиста Морозову, а Соболенко. Ошибся, не ошибся, но наш тренер тоже молодец. Он подготовил к битве бойцов, желавших ниспровергнуть гостий со всех их как подлинных, так и мнимых пьедесталов.

А болельщики им были в помощь. Белорусы столь прониклись, столь заразились теннисным героизмом своих игроков, что расшумелись децибелами, опровергая мнения о нашей национальной зажатости. Это был тот случай, когда "родные трибуны" являлись не просто формой речи, а реально помогали.

Чему удивляться?

Разумеется, то, что восхитило, одновременно и удивило. Стойкость Александры и Арины даже в проигранных матчах, отсутствие всякого смущения, пиетета и трепета при таком разрыве в рейтинге — чудесный психологический успех белорусок.

Но про Соболенко необходимо сказать особенно. Во-первых, именно она одержала нашу первую победу. Во-вторых, Арина поставила крест на всех штампах, что белорусы-де не любят, да и не могут диктовать условия и события, предпочитая действовать исключительно в ответ. А ведь такие "ментальные аксиомы" заложены во многие игровые виды спорта, в которых наши команды выбирают оборонительные тактики, якобы "в силу национального характера".



© REUTERS/ Vasily Fedosenko Белорусская теннисистка Арина Соболенко

Так вот — это все чушь! Соболенко атакует всегда с первого мяча: подает ли, принимает ли — неважно. Это так для нас непривычно, что Арину даже укоряют за однообразие. Но это великолепное постоянство! И не надо ломать ее сущность, призывая к терпению и долгим розыгрышам. Пусть атакует, стремясь закончить любой розыгрыш минимальным числом ударов. Пусть развивает свои достоинства — ту же убийственную первую подачу, а не борется с фанатичным упорством со своими недостатками. На медленных покрытиях Соболенко все равно будет тяжело. Но на жестком и быстром харде, как и на траве, — быть ей примой!

Вспомните, как проходил матч Арины со Стивенс. Соболенко доминировала в каждом гейме, да и в большинстве розыгрышей. Да, технический брак очень велик. Но у него при доминантном характере тенниса белоруски есть обратная сторона. Капкан, в который попалась Стивенс. При обилии ошибок Соболенко у соперницы возник соблазн просто перебивать мяч на ее половину корта. Так Стивенс и потеряла лицо.



© Sputnik / Ирина Петрович Слоан Стивенс

Разумеется, атакующий теннис очень физически и эмоционально затратный. И регулярно выходить на пики непросто. Естественно, Арине надо прогрессировать в каждом элементе. Но терять найденное игровое лицо — нельзя! Второй Азаренко ей все равно не стать. Она — другая. Она — Соболенко. И это уже не пустой звук.

Хотя с Викторией в команде все могло завершиться и победой белорусок в финале.

О чем и ком сожалеть?

Конечно, Азаренко нам однозначно не хватило. Всем и во всех отношениях. В спортивном и человеческом. Да и ей самой не хватало и продолжает не хватать Минска, атмосферы обожания, что сопутствовала белорусским игрокам в эти дни на "Чижовка-Арене". Просто домашней теплоты в родных пенатах.

Это было очевидно по тому видеообращению, которым Вика напутствовала белорусскую сборную на битву с американками. Грусть в настроении Азаренко считывалась легко. Никому не пожелаешь судиться ради того, чтобы сохранить материнскую опеку над маленьким ребенком.