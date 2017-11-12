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Армию США пополнят психически больные новобранцы

13.11.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
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Армию США пополнят психически больные новобранцы

Американская армия теперь будет принимать людей, страдающих психическими заболеваниями. Данное решение принято с целью увеличения численности новобранцев.

В США сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами.

Как отмечается, американская армия теперь может принимать в свои ряды людей, занимавшихся самоповреждением, страдавших от биполярного аффективного расстройства, депрессии, алкоголизма или наркомании, сообщили РИА Новости.

По данным издания, подобное решение связано с намерением набрать 80 тысяч рекрутов к сентябрю 2018 года.

Ранее в 2009 году в США ввели запрет на службу в армии для людей с психическими отклонениями, в связи с самоубийствами.

 
 
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Американская армия теперь будет принимать людей, страдающих психическими заболеваниями. Данное решение принято с целью увеличения численности новобранцев.

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