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Медведев: ЕАЭС обсуждает зону свободной торговли с АСЕАН

13.11.2017 10:05 — Разное | Ежедневник  
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Медведев: ЕАЭС обсуждает зону свободной торговли с АСЕАН

Страны Евразийского экономического союза заинтересованы в создании зоны свободной торговли со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле.

Дмитрий Медведев напомнил, что год назад вступило в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и одним из государств АСЕАН - Вьетнамом. "Недавно завершены переговоры по такому соглашению в формате ЕАЭС - Китай, и у нас идут переговоры, мы обсуждаем зону свободной торговли в многостороннем формате ЕАЭС - АСЕАН", - сказал глава российского правительства.

Он добавил, что подобные переговоры продолжаются и с рядом стран АСЕАН по отдельности. Премьер-министр назвал важным, что многие азиатские компании уже оценили перспективы работы с ЕАЭС.

"Поэтому мы вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу заинтересованы в максимально широкой кооперации со странами АСЕАН на основе универсальных принципов и норм международной торговли", - сказал Дмитрий Медведев.

Глава правительства также сообщил, что Россия заинтересована в создании эффективных маршрутов транзита грузов между Европой и Азией. "Главная цель этих усилий - сделать транзит грузов по маршруту Азия-Европа максимально быстрым, экономически рентабельным и сформировать на российском Дальнем Востоке мощный транспортный узел, который будет помогать потребностям всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал премьер-министр.

В Маниле (Филиппины) официально открылся 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, принимающей в эти дни лидеров из 19 государств. Кроме глав государств, непосредственно входящих в АСЕАН, на открытии форума также присутствовали другие мировые лидеры, чьи страны являются партнерами по диалогу "азиатской десятки".

В частности, здесь собрались президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министры Японии и Канады Синдзо Абэ и Джастин Трюдо, глава правительства Индии Нарендра Моди, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщила БЕЛТА.

Во время этого мероприятия проходят Восточноазиатский саммит, а также деловой саммит АСЕАН, объединяющий в этом году более 800 делегатов из мира бизнеса и политики. Основные мероприятия саммита АСЕАН и связанные с ним события проходят в Маниле с 10 ноября и продлятся по 14 ноября включительно.
 

 
 
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Страны Евразийского экономического союза заинтересованы в создании зоны свободной торговли со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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